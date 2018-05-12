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Московский листок

Попытка ВСУ прихватить часть серой зоны под Горловкой обернулась их отступлением и потерями

Опубликовано 12.05.2018 в разделе комментариев 0

днр всу конфронтация
Попытка ВСУ прихватить часть серой зоны под Горловкой обернулась их отступлением и потерями

Украинские силовики попытались занять населенный пункт в так называемой серой зоне недалеко от Горловки, в результате чего ВСУ понесли потери выгодных позиций в этом районе. Об этом сообщил начальник пресс-службы сил ДНР Даниил Безсонов. По его словам, в результате попытки прорыва украинские военные были остановлены силами самопровозглашенной Донецкой народной республики. 

«В настоящее время боевики, прикрываясь местными жителями, находятся в тактически невыгодном положении, полностью контролируемом с потерянных высот, в дачном поселке Чигари», — заявил Безносов. Представитель пресс-службы пояснил, что командование ВСУ намерено использовать сложившуюся ситуацию в личных интересах и оправдывать свои боевые потери занятием стратегически невыгодного положения, передает телеканал «Звезда». 

30 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о переходе от формата антитеррористической операции к операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. 

По словам министра обороны Украины Степана Полторака, с начала военных действий Киева в Донбассе погибли более 3,3 тыс. военнослужащих украинской армии.

Напомним,  артиллерийский огонь ВСУ был открыт со стороны н.п. Новотроицкое и 27 апреля. 

Жертвами прицельного артиллерийского обстрела стала супружеская пара – Портненко А.И., 1939 г.р. и Портненко Г.П., 1941 г.р. 

В момент обстрела они находились дома. Огонь вёлся по жилому дому, расположенному по адресу: ул. Горная, 59.

Трудно сказать, начало ли это так долго готовившегося в СМИ и на уровне вооружений (со стороны США) наступления ВСУ и неонацистских бандформирований на ДНР и ЛНР или просто такая точечная подготовка к "празднованию" Дня Великой Победы на Украине...

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