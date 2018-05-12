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Московский листок

В "Яблоке" настала предсказуемая стабильность переходного периода

Опубликовано 12.05.2018 в разделе комментариев 0

либералы яблоко
В "Яблоке" настала предсказуемая стабильность переходного периода

Сергей Митрохин переизбран на пост председателя московского "Яблока". "Сергей Митрохин избран председателем московского "Яблока" на переходный период - до ноября 2018 года", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе партии в субботу. 

За его кандидатуру проголосовало 38 делегатов конференции, против - 10, отметили в партии. 

"После окончания переходного периода Митрохин больше не будет баллотироваться в председатели московского "Яблока", об этом он объявил перед голосованием, - добавили в партии. - Своей главной задачей на посту председателя отделения Митрохин назвал успешное участие партии в выборах мэра Москвы".

Сергей Митрохин возглавляет московское "Яблоко" с 2004 года.

От редакции: "Сокрушительный успех" партии на президентских выборах после которого Явлинский зарёкся выдвигаться - видимо, предвосхитил такой ход событий. Понятно, что дав на себя опереться в плане легитимности правящему классу, силовигархии, "честные либералы" перестали быть уж совсем-то честными... И поддержав своим незыблемым авторитетом "стабильность" наверху - обрекли и себя на аналогичное состояние, причём длительное. Кто ж теперь, кроме Митрохина потащит этот воз дальше? "Демократы за капитализм" - лозунг такой же непопулярный, как и оба эти слова в отдельности. "Яблоко против Сталина" (за десталинизацию) - тоже политическое самоубийство - однако именно он осмеливался высказывать такое. Вот ему и карты в руки.

Курс некогда парламентской партии ("фрАблоко-яблоко" - как назвал оговоркой его Явлинский), помнится, был извилист и даже в социал-демократию заносило порой, но вот в ключевых вопросах - они ничем не отличались от либералов властвующих, то есть бюрократии действующей. Активисты партии - целиком ушли в борьбу на районном уровне и вернутся в большую политику оттуда не скоро. Считать ли это бонусом к "победе" Путина на выборах? Партии решать, само собой. Слиться с фоном - самое близкое решение, стабильность деградации тогда перестанет критиковаться и с либеральной стороны. Это даже коммунистам не нужно...

Д.Ч.



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