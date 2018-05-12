В Москве на 73-м году скончался президент фонда «Центр политических технологий» Игорь Бунин, смерть была скоропостижной.

8, 9 мая он открыл в Иерусалиме выставку, рассказывающую о Холокосте, затем участвовал в шествии «Бессмертного полка» в Нетании.

Игорь Бунин родился в Риге 25 февраля 1946 года. Он закончил исторический факультет Московского университета, работал в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук, а также в Институте проблем рабочего движения. В 1992 году стал экспертом Фонда Михаила Горбачева. В 1993 году он возглавил Центр политических технологий. Доктор политических наук.