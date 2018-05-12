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Московский листок

Скончался президент фонда "Центр политических технологий" Игорь Бунин

Опубликовано 12.05.2018 в разделе комментариев 6

Скончался президент фонда "Центр политических технологий" Игорь Бунин

В Москве на 73-м году скончался президент фонда «Центр политических технологий» Игорь Бунин, смерть была скоропостижной.

8, 9 мая он открыл в Иерусалиме выставку, рассказывающую о Холокосте, затем участвовал в шествии «Бессмертного полка» в Нетании.

Игорь Бунин родился в Риге 25 февраля 1946 года. Он закончил исторический факультет Московского университета, работал в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук, а также в Институте проблем рабочего движения. В 1992 году стал экспертом Фонда Михаила Горбачева. В 1993 году он возглавил Центр политических технологий. Доктор политических наук.



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
sergeimostakov79 написал 12.05.2018 22:02
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(без названия)
стоик1165 написал 12.05.2018 21:56
Сдохла пиявка, на Земле стало чище?
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дохтур. на исторической родине. скоропостижно.
Исаак Израилеевич Мордухай-Сатанинский написал 12.05.2018 21:51
кучи,просто кучи дохтуров,политологов,президентов институтов политических исследований и институтов политического проституирования,и хрен знает чего еще.
И все обрезанные товарищи.
Еврейская пословица-где гавно,там и мухи.
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"Доктор политических наук" - это как? - Околовсяческих, как еще.
5.Дубина написал 12.05.2018 21:01
ъ
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Пошли бенефециары перестройки? Земля-стекловатой?
-Что это? написал 12.05.2018 20:57
Один из засирателей моска...
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(без названия)
ЮРИЙСК написал 12.05.2018 20:45
"Доктор политических наук" - это как?
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