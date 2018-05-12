В Москве на 73-м году скончался президент фонда «Центр политических технологий» Игорь Бунин, смерть была скоропостижной.
8, 9 мая он открыл в Иерусалиме выставку, рассказывающую о Холокосте, затем участвовал в шествии «Бессмертного полка» в Нетании.
Игорь Бунин родился в Риге 25 февраля 1946 года. Он закончил исторический факультет Московского университета, работал в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук, а также в Институте проблем рабочего движения. В 1992 году стал экспертом Фонда Михаила Горбачева. В 1993 году он возглавил Центр политических технологий. Доктор политических наук.
sergeimostakov79 написал 12.05.2018 22:02
Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжет вaс yдивить.
Захoдите нa сaйт, получaйте свoй пeрвый зарабoток и обязатeльно напишитe свoй oтзыв,
чтoбы и другиe мoгли воспользoваться бeз лишниx сомнeний.
1. Глaвнoе услoвие — Bы дoлжны прoживать в РOССИИ, либo стрaнах CНГ.
2. Желaние зарaбатывать.
3. Kомпьютeр или смартфон — соответствeнно.
Зa подробнoстями, пожaлуйста сюдa http://afsstrong.site/public/7726713741447522
стоик1165 написал 12.05.2018 21:56
Исаак Израилеевич Мордухай-Сатанинский написал 12.05.2018 21:51
И все обрезанные товарищи.
Еврейская пословица-где гавно,там и мухи.
5.Дубина написал 12.05.2018 21:01
-Что это? написал 12.05.2018 20:57
ЮРИЙСК написал 12.05.2018 20:45