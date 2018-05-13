Трудинспекция снова встречает рабочих "Мегаполиса". То ли сдать в полицию, то ли помочь

11 мая 2018 года рабочие «Мегаполиса» при поддержке профсоюза РПРиУ, Рабочего компаса, Левого блока и РРП коллективно посетили Трудинспекцию Москвы и Московской области.

Напоминаем, эти рабочие строили комплекс ЖК «Эстет» в г. Климовске (включён в состав г. Подольска). Всем им не выплатили зарплату за два месяца - за февраль и март, а сейчас и вовсе пытаются выгнать из строительных вагончиков, в которых они ждут своих денег.

Отметим, что несмотря на отчаянное положение рабочих, изначально говорить с ними в Трудинспекции не особо собирались.

Даже заявления принимать не хотели. Предложили - Бегите-ка, ребята, в одно место, там где могут принять заявление в Трудинспекцию Москвы (фирма зарегистрирована в Москве) и ещё в другое место, где могут принять заявление в Московскую область (невыплата зарплаты произошла в Московской области), а на приём - ни-ни. Во-первых, у нас на приём длинная очередь, во-вторых, совещание. Будете настаивать – полицию вызовем.

Дискуссия, которую инициировала сама Трудинспекция, закрываясь от камер телефонами, и угрожая полицией и отказом разговаривать

с рабочими вовсе, продолжалась почти час. И только после прибытия сотрудников полиции удалось каким-то образом договориться с Трудинспекцией о приёме. Рабочих, наконец-то, пригласили на приём в актовый зал.

Следует отметить, что сотрудники Трудинспекции рассказали, что на "Мегаполис", уже поступало много жалоб от рабочих, и им, трудинспекторам, уже удалось добиться выплат (рабочие и поддерживающие их московские коммунисты очень рады данному факту). Также они (сотрудники) выразили надежду, что смогут помочь рабочим и в данном случае.

Правда, их радужные надежды немножко омрачает тот факт, что в Трудинспекцию, а также в другие надзорные органы сотрудники «Мегаполиса» уже обращались в январе этого года, когда "Мегаполис" соизволил обокрасть другую бригаду строителей, строивших лабораторию в Сколково. До настоящего времени никаких мер против работодателя принято не было. Обращения рабочих, как удалось выяснить во время последнего визита, в настоящее время болтается между Трудинспекцией и СК.

Результаты январской проверки по нарушениям трудового законодательства в отношении сколковских рабочих также не были представлены.