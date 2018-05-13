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Московский листок

Проехать в Крым можно на 30 процентов

Опубликовано 13.05.2018 в разделе комментариев 1

путин крым керчь мост дорога
Проехать в Крым можно на 30 процентов

Председатель госкомитета дорожного хозяйства республики Крым Сергей Карпов заявил, что федеральная автотрасса «Таврида» на полуострове построена на 30%. Карпов рассказал, что работы начались ровно год назад, 12 мая. 

В госкомитете объяснили, что дорога будет проложена в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая, что позволит сохранить экологию и сократит время в пути. 

Трасса строится в рамках программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Она будет связывать мост через Керченский пролив и Крымский полуостров с материковой частью России. Общая протяженность дороги составит 277,5 километра. Трассу должны построить к 2020 году, но движение по некоторым ее участкам будет открыто уже в текущем году.

***

Очень обидно, что получилось именно так, как я и писал еще в 2014-м году, когда вопрос крымского моста еще только обсуждался - мост может и построят довольно быстро, только ни к нему подъехать, и с него съехать будет затруднительно. Весь выигрыш от проезда по мосту вместо получасового путешествия на пароме теряется из-за дороги. И было это ясно задолго до...

Что такое 30 процентов дороги? Только одно это значит - пока по ней нельзя проехать. Вот когда будет 100 процентов, тогда поедем. По Крыму, от Керчи до Севастополя.

О дороге от Краснодара до Порта Кавказ все дипломатичо молчат, потому что там еще конь не валялся - я 2 месяца назад проезжал, ничего еще не делается. 

Ну зачем тогда показуха с мостом? 

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!TOTQQQ!OQQ!!!&&& написал 13.05.2018 00:56
-Был бы мост, а дорога к нему найдется! То таки да!
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