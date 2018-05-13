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Московский листок

В Ядрово уже стреляют в мусоровозы, а мы ещё шагаем "Бессменным путинком"

Опубликовано 13.05.2018 автором в разделе комментариев 7

москва кризис капитализм силовигархия подмосковье мусор
В Ядрово уже стреляют в мусоровозы, а мы ещё шагаем "Бессменным путинком"

Новостью дня вчерашнего стал обстрел мусоровоза в Ядрово. Официально подтверждать эту информацию побоялись не только подмосковные, но и московские власти. По информации местных жителей, водитель доставлен в больницу с ранениями… Он, наёмный работник, оказался крайним.

А Воробьёв-то думал, что уже решил все проблемы! Пиар туда, пиар – сюда. Семью «девочки в розовом» – на словах отправили на каникулы в Голландию, голландцев за сто сорок миллиардов наняли – обезгаживать Ядрово, и вроде как проблемки-то все и порешали… Тема вышла из топов, можно дальше жить, дальше мусор свозить.

Но вышло-то что нельзя. Администрацию Путина, который якобы взял «ядрёный вопрос» на личный контроль – наводнили обращения удушенных свалочными газами в Волоколамске. Их тысячи уже. Канцелярия Вайно не справляется. Дежурная улыбка падает с лица.

Вы заметили, как уже два месяца замыливают тему протестов жителей районов складирования московского мусора? Смешной Воробьёв заявляет, что тратит миллиарды на решение проблемы – но решения нет! Это знают все.

Как там, кстати, голландские специалисты, на которых, как тот Левша, понадеялся губернатор-единоросс и наобещал им тоже миллиарды из бюджета Подмосковья? Каковы успехи их на мусорном поприще?

Поэтому борьба на фронтах пиара им и заменяет умственную коллективную работу - нет контроля власти снизу, всё прощается. Ну, а раз вы так долго мирились со свалками и ждали, пока они загазуют - то и мы (власть) не хотим делать лишних капиталовложений и телодвижений! Это же целые конвейеры выдумывать надо, чтоб перерабатывать мусор - цеха!.. Проклятую индустрию возрождать.

Когда-то, в далёком и ужасном СССР такой работой занимались НИИ, но теперь нет тех НИИ, не только здания их сдались в субаренду, но часто и землю под ними продали, вот как в Зеленограде, где и серебристый памятник шагающему Ленину снесли под это дело… О чём думать в таких НИИ?

О всей цепочке. О перепроизводстве упаковки как таковой – которая есть материальный эквивалент буржуазных свобод потребления, порождение всего этого вредного, неправильного, укорачивающего жизнь фастфуда. И вообще – пора задуматься, зачем пускать столько полезного сырья – на упаковку? (Не поверите: московские заводские территории и цеха даже стали возрождаться, ушли из субаренды, стали создавать рабочие места - но только под эгидой производства упаковки) Что, неужели нельзя без неё?..

Конечно же можно, но при другом строе. Это самый короткий ответ. Но его придётся раскрыть.

 

Производство заведомого мусора

В Египте есть целые кварталы и даже городок Маншият-Насир (на фото выше), где обитают династиями переработчики мусора. Они даже борятся за него – точнее, боролись, пока не пришли итальянцы с мусоровозами и не забрали каирские мусорные баки себе. Но кое-что всё-таки из каирского мусора перепадает и им. Они-то прекрасно умеют его перерабатывать – и даже хранят как богатое приданое на крышах своих домов. Это, обратите внимание, не сказка, не фэнтэзи – это планета Земля, наши дни…

В точно такой же Маншият-Насир при Москве может превратиться Подмосковье. Потому что здесь не умеют, как египтяне беднейшие, даже вручную сортировать и перерабатывать с помощью мясорубок – мусор, который валит из столицы с такой скоростью, что никакие маншиятцы (а не голландцы – просчитался Воробьёв, не вник в тему) не успели бы его рассортировать.

А теперь вглядимся в то, что мы покупаем. Сколько фольги, то есть алюминия, а часто и других металлов – расходуется только для того, чтобы гражданин РФ и житель Москвы имел свободу купить и потребить что-либо в удобное ему время? Тонны – тех самых металлов, которые понадобятся для освоения космоса. Да-да – упрёк из будущего звучит именно на этом языке: как вы превратили в мусор то, что могло вас сделать хозяевами Вселенной?!!

Но замкнутый в себе капитализм не слышит будущего. Он занят подсчётом, сколько ему нужно ресурсов Земли, чтобы успешно продать тот или иной товар. Бестропорятщееся молоко и молочные продукты – всё упаковывается. Белок требует ухода и бережной упаковки, опять же, тут ещё можно как-то объяснить транжирство ресурсов. Но все эти химические чипсы, напитки, пиво? Сколько расходуется на потреблятские «свободы» того, что могло бы служить гораздо более научным и всеобщим целям?

Знаете, на заре «демократии» была совершенно слепая вера в то, что рационализм потребительства и следующий за ним рационализм собирательства мусора (ведь он дорого стоит!) – обустроят общество так, как не мог социализм. Это в СССР мы сдавали бутылки, экономили на упаковках и рекламах, зато теперь – весь мусор соберут и выгодно сдадут потом бомжи! Невидимая рука рынка и тут наведёт порядок, а на переработке мусора и его ресайклинге (вот кодовое слово!) отдельные буржуи сколотят состояния. И будет всем хорошо. Но хорошо не стало, а бомжи те давно померли.

А ведь мы бы простили капитализму такое транжирство ресурсов Земли, если бы он доказал, что умеет их не просто перерабатывать, а пускать заново в пищевую или около неё толкущуюся цепочку – да? Ну, покажите, как каждая алюминиевая банка, каждый пакет перерабатываются, поставьте на них знак «ресайклинг», и мы обрадуемся…

Но нет же! Капитал посчитал неприбыльной переработку мусора – поэтому и растут и размножаются эти ядовитые свалки под Москвой, и уже лезут в Ярославль, под Тулу. Это вирус, который надо победить своими силами – москвичей и жителей Подмосковья.

Необходимо ткнуть самую верховную власть харей великодержавной в эти кучи мусора – а вот стрелять в водителей мусоровозов, это мимо темы, явно. Да, капитал Чаек и прочих решил, что свозить мусор в Ядрово и на прочие проклятые полигоны – и есть тот максимум услуг, которые они могут оказать москвичам. Не нравится так? Ну, можем построить мусоросжигающие заводы – тогда не почва, а воздух наполнится ядами… Хорошо они придумали?

Да вот же – Италия в Египте так и делает, и ещё в Турции. «Нормальный капитализм» травит жителей по всей Земле – нам есть, на кого равняться!

Нет, господа, узкая проблема мусоропереработки – давно стала широкой политической проблемой. Пора задуматься не о том, чтобы научиться перерабатывать всю ту бессмысленную и избыточную упаковку, которую и выдумывают только чтобы продать товар, когда его достаточно минимально и неброско (без фольги, металлов, траты красок и услуг дизайнеров) упаковать, - пора научиться вообще иначе строить цепочку потребления. Да, столовые, да, «совок» - тут никуда вы от социалистического «тоталитаризма» не денетесь. Но если вы сами не придумаете столовые (они уже есть, просто функционируют как рестораны), мы погоним вас туда строем, как в ваших фильмах об ужасах барачного социализма, как в роликах «Голосуй или проиграешь»… Расточительская пора завершается.

Вот лишь малый пример. Сад «Эрмитаж» под окнами моими. Кофе там продаётся в одноразовых стаканчиках. Можно дома кофе попить или в кафе, где посуда не одноразовая. Но «свобода», но буржуазный образ жизни сотен за день посещающих сад требуют того чтобы леса вырубались ради вот таких двух точек продажи кофе, как в «Эрмитаже»! Ведь это бумага, картон, пить хочется из экологически чистой посудки, а потом бросать её в урны… Всё что пока придумала буржуазия – это налог на одноразовую посуду… Так они мыслят спасти природу. И нас они при этом кличут идеалистами, мечтателями.

От переработки – к непроизводству мусора

Да, накопившихся свалок – много. Никакими внешними «голландскими» усилиями и рекультивацией (перекапыванием) их не улучшить. Их надо вручную разбирать. И заняться этим должны виновники замусоривания – это вопрос принципа. Когда народ увидит щёки Чайки над мусорными пейзажами парящие, когда седина Собянина мелькнёт в реалити-шоу «Я здорово живу в Ядрово» - тогда проблема обретёт хотя бы границы ответственности. Её никаким баблом не «потушить», никаким пиаром. Её надо публично, под кинокамеры перебирать вручную – и ради этого необходимо возрождение ГУЛАГА, конечно, но это пока мечты и романтизм…

Проблема лежит в самой что ни на есть политической (Московской) области и назад в районно-частную не вернётся. Мусор, который буржуям невыгодно перерабатывать – будет только пребывать. Нормировка их прибыли, в их мировоззрении – не видит никаких других вариантов. Пищевые отходы вперемешку с упаковкой будут гнить и отравлять Подмосковье, воздух, воду и почву. Так велит капитализм, а значит – сам бог…

Да, можно жить без упаковки, без магазинов, а только со столовыми – но что это за концлагерь?! Нет, мы хотим свобод индивидуального потребления! В столовую не хотим – засорять Землю хотим… Или пусть лучше вообще об этом думают другие. Вон, всесильный Путин же переизбрался недавно – пущай он и решает. А мы покушали, покидали всё в баки – и пока. Не наша проблема…

Знаете, в чём суть Советской власти – если попытаться уловить её дыша свалочными газами сегодня (В ЦАО или в Волоколамске)? Нет, не в красном терроре, не в национализации даже, не в ГОЭЛРО и ликбезе. Она в том, что чужих проблем быть не может – нет классов, нет врагов (кроме классовых), нет «соседних областей» (хотя на карте-то есть, но психологически нет), и вообще потенциально – нет никаких границ… Всё – Наше. А значит, вывоз мусора в Подмосковье это и наша проблема, московская. Не мэрии, не Чайки, не Чемезова и Хлопонина, которые и тут решили бабла срубить по-лёгкому… Наша проблема. И обдумывать её решение надо примерно так, как я набросал выше. Без изменения подхода к потреблению (потенциально – и магазины не нужны будут, прямой подвоз продуктов к столовым в детсадах, школах, по месту работы, домашнее питание минимализировать) – не получится.

Ну а власти, которая считает себя незыблемой – просто надо поставить неразрешимую для неё задачу в максимально чётком и поддержанном массами виде. Мусороперерабатывающие заводы по всему периметру Москвы – с ежедневными замерами эко-состояния почв и воздуха, воды и леса, с онлайн-трансляцией переработки каждого элемента цепочки потребления (упаковка, объедки и т.д.). Транспарентность, говорите? Ну, так покажите нам, как вы умеете не закапывать в землю, а точнее – просто сваливать, - как вы умеете умно перерабатывать всё то, что вращает шестерёнки ваших буржуйских состояний и понятий о том, что нужно, и чего не нужно (производить).

 



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Всего комментариев к статье: 7
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AnnaAngel22
AnnaAngel22 написал 13.05.2018 13:15
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сама заказывала дипломную, все сделали на отлично, вообщем вот ссылка) http://zaochnik.tk
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(без названия)
бди! написал 13.05.2018 11:55
в кого (в тех) надо надо стрелять? в пиндосов? в хохлов? в жЫдов?
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Re: бди
Д.Ч. написал 13.05.2018 11:23
стрельба - либо акт отчаяния, либо провокация, часто это все совпадает... но уровень накала отражает. не в тех стреляют (пока)
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(без названия)
бди! написал 13.05.2018 10:49
очевидно что стрельба по мусоровозу - это покушение на устои России!
стрелял наймит Госдепа США, которого пяндосы купили за печеньки!
неужели не ясно!? Куда смотрит Антимайдан! Почему про произведут зачистку Волокаламска от подпиндосников-русофобов?!
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(без названия)
ййй написал 13.05.2018 10:01
Рассказали бы, как там в США -- они же с большим отрывом лидеры по потреблению, как справляются?
.
По-моему мусор достаточно просто захоранивать подобающим образом, т.е. дело не в какой-то "проблеме мусора", а в том, что в целях хищнической экономии его просто сваливают в кучи.
.
Ведь просто подумать -- мусор он же не из ниоткуда прет, а из полезных ископаемых производится, которых много больше мусора. И эти ископаемые, несмотря на свои колоссальные объемы, лежат себе спокойно и не лезут никому в окно. Значит дело не в количестве, а в способе и месте захоронения.
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(без названия)
МаксКапитал написал 13.05.2018 05:09
Чернушке пособие по умственной инвалидности в очередной раз не выдали? На свалку полез за жоревом??? =)))
Что-ж, ниггерастина отсталая, жри и далее свой каловый угар коммуно-онанизма, а мы в ресторанчике погуляем! Может и тебе чутка помоев прилетит... =)))
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цивилизация и смерть
Victor написал 13.05.2018 04:06
Почему вы думаете. Что ваши города в принципе можно сделать пригодными для жизни. В дальней перспективе. Скоро их ядрено заминируют. И завезут бактериологическое оружие. После этого мегаполисы перестанут мусорить. И все остальное тоже перестанут.
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