На бастующих рабочих объявлена охота

12 мая 2018 года на бастующих рабочих "Мегаполиса" была объявлена охота.

Накануне, 11 мая, рабочие посетили Трудинспекцию, подав заявление на двухмесячную невыплату зарплаты, чуть ранее, 8 мая, обращались в ОВД Климовский и в Прокуратуру Подольска (г. Климовск включен в состав Подольска), в этот же день на стройплощадку ЖК "Эстет" выезжали представители ОБЭП для анализа ситуации по данному трудовому конфликту.

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И вот 12-го числа рабочих стали преследовать. Днём сотрудниками полиции был задержан Алишер Исломов, которого, впрочем, отпустили через час после задержания, в 2 часа ночи ночь полицией был задержан гражданин РФ Сайдали Махмадов.

В ответ на звонки правоохранители говорили, что совершено преступление, отвечать на дальнейшие вопросы отказывались. В четвёртом часу ночи задержанный был отпущен. Как выяснилось, фирма «Мегаполис» организовала провокацию, заявив, что один из охранников был связан, и в этом акте насилия виноваты забастовавшие рабочие.

Начальник безопасности стройки, Карлен Арменакович, ранее не скрывал своих угроз перед рабочими. Заявление о нападении Карлена Арменаковича на рабочих и заявление о невыплатах зарплаты за два месяца - рабочие уже подавали в ОВД Климовский 8 мая. Стоит признать, что работа с подобными обращениями приняла весьма неожиданный характер.