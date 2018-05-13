Выходец из Чечни устроил резню в центре Парижа

Один человек погиб, еще четыре получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в центре Парижа, сообщает французская радиостанция Europe 1. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел в субботу вечером во втором округе недалеко от Парижской оперы, где располагается много баров и ресторанов. Во время нападения на прохожих мужчина кричал "Аллаху Акбар". Преступник был застрелен сотрудниками правоохранительных органов.

По данным французской полиции, злоумышленник оказался выходцем из Чечни 1997 года рождения. У него не было никаких документов, но следователи официально идентифицировали его с помощью проверки отпечатков пальцев.

Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».