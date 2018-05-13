В Подмосковье неизвестные обстреляли ехавший на полигон "Ядрово" мусоровоз

В субботу на Волоколамском шоссе обстрелян мусоровоз, следовавший со стороны Москвы на полигон "Ядрово", сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в областном главке МВД.

Инцидент произошел недалеко от свалки около поворота на станцию Матренино. Выстрелы были произведены из лесополосы. Выстрелом из неустановленного оружия были повреждены стекла автомобиля, водитель получил легкое ранение предплечья. Его уже отпустили из больницы.

Ведется поиск стрелявших, отметил собеседник агентства.

Между тем в субботу в Волоколамске прошел очередной митинг с требованием закрыть полигон "Ядрово". В акции приняли участие несколько сотен человек. Представители администрации на митинг не пришли.