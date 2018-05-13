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Московский листок

В Подмосковье неизвестные обстреляли ехавший на полигон "Ядрово" мусоровоз

Опубликовано 13.05.2018 в разделе комментариев 5

В Подмосковье неизвестные обстреляли ехавший на полигон "Ядрово" мусоровоз

В субботу на Волоколамском шоссе обстрелян мусоровоз, следовавший со стороны Москвы на полигон "Ядрово", сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в областном главке МВД.

Инцидент произошел недалеко от свалки около поворота на станцию Матренино. Выстрелы были произведены из лесополосы. Выстрелом из неустановленного оружия были повреждены стекла автомобиля, водитель получил легкое ранение предплечья. Его уже отпустили из больницы.

Ведется поиск стрелявших, отметил собеседник агентства.

Между тем в субботу в Волоколамске прошел очередной митинг с требованием закрыть полигон "Ядрово". В акции приняли участие несколько сотен человек. Представители администрации на митинг не пришли.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
стоик1165 написал 13.05.2018 11:50
Не в тех стреляют?
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Re: Представители администрации на митинг не пришли
Вован написал 13.05.2018 11:05
Все правильно, нехрен работать на гнид
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(без названия)
malmgren написал 13.05.2018 11:05
Жаль, что стреляли не в лилипутенга...
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Представители администрации на митинг не пришли
ТАК написал 13.05.2018 10:56
Гражданам не оставляют выбора и они решают свои проблемы как могут. Хотя водителя жаль -он стрелочник.
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(без названия)
бди! написал 13.05.2018 10:51
русофобы расстреливают мусоровозы! Рука госдепа! подпиндосники покушаются на устои России! Это теракт! Направленный лично против Путина!
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