20-летний чеченец победил Французскую республику

Вечером 12 мая вооруженный ножом мужчина с криками "Аллах Акбар" напал на прохожих у здания Парижской оперы. В результате погиб один человек, еще четверо ранены. Двое из них госпитализированы в критическом состоянии. Полиция ликвидировала нападавшего.

Полиция не нашла у нападавшего документов, однако смогла установить личность, взяв отпечатки пальцев. Напавший на людей с ножом около Парижской Оперы был 20-летним выходцем из Чечни. Об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.

Группировка "Исламское государство", трижды проклятая Роскомнадзором, взяла на себя ответственность за нападение.

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Нападавший не находился в "списке S" (базе данных спецслужб, куда вносятся все подозреваемые в террористической деятельности и угрозе национальной безопасности). Отмечается, что следователи не исключают, что у преступника были сообщники. Родители двадцатилетнего выходца из Чечни взяты под стражу, сообщает Le Figaro.

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Раньше все больше в Лондоне резали прохожих, теперь вот дошло до Парижа. Во Франции поначалу больше с грузовиками случалось. Но суть не меняется - выходец из Чечни мог оказаться и сирийцем, и турком и вообще кем угодно, даже коренным французом. Мог быть Париж, мог быть Лондон, а могла и Вена, Ницца, Мюнхен - да где угодно, Европа большая, за всей не уследишь.

Тактика "человека-муравья", когда жизнь отдельного адепта ИГ ничего не стоит по сравнению с джихадом. Людей много, они расходный материал. Антитеза европейскому гуманизму - человеческая жизнь вообще ничего не стоит, людей много. Самое интересное, что этот принцип подробно описан еще сотню лет назад, у того же Джека Лондона. Как кошмарный сон западной цивилизации. Сто лет ждали, пока сбудется...

Мы, кстати, не знаем, был ли убитый террорист - террористом. То, что он кричал "Аллах Акбар" могло говорить и о его психическом расстройстве. Или он вообще мог быть под каким-то внешним влиянием - это мог быть гипноз. Мы никогда не узнаем, что это было - доблестная французская полиция не смогла взять живым 20-летнего молодого человека, вооруженного всего лишь ножом. Теперь допрашивают родителей, которые могли вообще ничего не знать. Или отказаться от дачи показаний - речь идет о близком родственнике, это законно.

Не первый, не второй случай, а ответа, что там происходит в мозгах у терористов-самоубийц, нету. Только один ответ - ИГ. Как-будто сама причастность к организации что-либо объясняет.

Это значит, ИГ верно выбрало тактику, и всё будет продолжаться. Ответа нет, профилактики нет. Это как вирус Эбола, никакого лечения нет, только медицинская статистика - погибло столько-то. Ну тут статистика полицейская, какая разница.

Ответа нет. Что заставляет молодого человека, выбравшегося в Париж, где перед ним море путей и возможностей, брать нож и идти резать французов.

А что, кстати, заставляло детей российской элиты - Софья Перовская была дочерью губернатора, Александр Ульянов сыном статского генерала - идти на верную смерть, совершая теракты? Идея - вот что. А у полиции, жандармов, да и всего тогдашнего общества идей не было - живи себе, ходи по субботам в церковь, чти императора, хорошо питайся.

Как видим, на финал идея всегда выигрывает против перспективы хорошего питания.

Идею может победить только другая идея, более мощная. Но этого ни Запад, ни Восток пока не предлагает. Более того, и Запад, и Восток бегут от идей, боятся их. Так что будут резать. Взрывать. Давить. До полной победы идеи над безыдейным обществом.

Может, Макрон договорится с Путиным о размещении базы российских ВВС под Парижем, для борьбы с ИГ?

Анатолий Баранов