Какой может стать вторая перестройка? Еще раз о шизофрении - раздвоении личности

КИРИЕНКО-2: МИССИЯ МЕДВЕДЕВА?

Вряд ли Путин не понимал, какое омерзение публики вызовет назначение Медведева премьером. Это ведь даже обывателю понятно. Но не делается ли это специально, чтобы ДАМ принял самые непопулярные решения? Так сказать, послужил напоследок громоотводом? Прецедент-то уже был в 1998 г. – Кириенко.

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Растерянность и фрустрация наблюдаются отчетливо. Особенно среди «патриотов на довольствии» и штатных шаманов-пропаганднов. Рекорд поставил Коля Стариков. Мол, назначение Медведева – ошибка Путина, но мы остаемся верными путинцами. Просто переходим в оппозицию к его экономической политике. То есть, торжество щизофрении (раздвоения сознания) налицо.

Но, по разумению Максима Калашникова, вся комбинация задумана для того, чтобы Медведев исполнил самую грязную и непопулярную работенку. То есть, повысил пенсионный возраст. Ввел новые налоги – хоть с продаж, хоть на торговлю газировкой, хоть на «народный оффшор» (самозанятых «гаражников»). Ну, а после – когда президент останется чистым и белым – «злого боярина» можно и поменять. Оставив все остальное на месте.

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Хотя ежу понятно, что в таком случае экономика снова рушится в интересах примитивной политтехнологии. Какой идиот повышает пенсионный возраст, не вызвав сперва усиленного промышленного роста и появления новых рабочих мест? Трамп, скажем, занялся прежде всего именно этим, для чего вводит и покровительственные таможенные тарифы, и налоги на бизнес снижает, и начинает программу строительства новой инфраструктуры. А чего в РФ добиваются? Чтобы молодые и старые начали драку за те немногие рабочие места, что имеются и никак не растут в числе? Чтобы они выпихивали в борьбе за выживание друг друга, соглашаясь работать за гроши?

Понимаю, что из-за вымирания русских и низкой рождаемости в ближайшие 13 лет численность трудоспособного населения в РФ снизится практически на 10 миллионов душ. Но это лишь отчасти смягчит проблему. В РФ, увы, падают инвестиции промышленников в расширение производства. Не хватает протекционизма.

Но дело будет сделано: Медведев повысит пенсионный возраст – и уйдет, аки козел отпущения. При этом повышенные налоги усилят торможение промышленного роста. Вот и вся история. Сколько на нее гвардейских ленточек ни повязывай.

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Страна пошла к новой перестройке, и это видно. Помню, как осенью 1985 года телевидение СССР показало (впервые на моей памяти тогда!) вопрос израильского корреспондента генсеку Горбачеву на пресс-конференции во Франции. Да, то был фурор-85. Дотоле Израиль фигурировал лишь как мини-Мордор, чьи «фантомы» и «скайхоки» уничтожают бедных арабов. Но история повторяется: в мае 2018-го израильский премьер Натан-Яху шествует по главе Бессмертного полка вместе с президентом РФ.

Видите ли, число провалов и конфузов «по мелочи» у нынешнего Кремля множится и множится, приобретая новое качество. А правящая верхушка явно устала от противостояния с Западом, ей хочется возврата в удобное время «до 2014-го». В Сирии – явный сортир, победы не предвидится даже теоретически, зато есть перспектива затрат в сотни миллиардов долларов на восстановление разоренных городов и регионов. Вот и идет дело к попыткам нового замирения с хозяевами Запада, пускай и ценой сдачи завоеванного.

Посмотрите на происходящее незамыленным глазом – сами удостоверьтесь.

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Вторая перестройка, конечно, не будет полностью повторять события 1986-1989 годов. Как, впрочем, они только в некоторых чертах напоминали хрущевскую оттепель 1956-1964 гг. Разница условий налицо. Нынешняя «илитка», в отличие от советской верхушки, имеет на Западе огромные богатства, движимые и недвижимые. Причем вплоть до мэров городов (напомним Навального с его расследованием по поводу недвижимости в США у главы Нижнего Новгорода). То есть, расейская «знать» уже не настроена так радужно-идеалистически, как советское начальство времен Горбачева и знает, что замирение с Западом не принесет златых гор. Но, с другой стороны, ей теперь есть что терять в результате санкций и конфискаций. Ее можно взять за «нежные места». Ей роскошные квартиры и поместья на Западе намного дороже какого-то Крыма, «духоскреп» и ядерного щита.

А такие настроения расейской высшей и средней бюрократии (настоящей опоры трона) не могут не влиять на Кремль.

Да, изменились и ширнармассы. Теперь они тоже не столь оптимистично-наивны, как при Горби. Они выгорели и морально надломились, да и оглупели изрядно. Верхи рассматривают их как покорное стадо, коему можно внушить все, что угодно и приказать все, что «элите» заблагорассудится. Низы рассматриваются как биомасса. И политика в РФ концентрируется сейчас в кругу «фактических граждан» - примерно полумиллиона богатых, новой номенклатуры. Она считает, что с началом перестройки-2 никаких массовых уличных протестов не намечается. Массы лишены всяких воли и разума за столько-то лет промывки мозгов и «контузий». Никто не станет возмущаться возможной передачей Южных Курил Японии. Или передачей республик Донбасса в нужные руки. Разве что кучка неисправимых. А на нее уже есть дубинки и автозаки. И 282-я статья.

Потому перестройка-2 пойдет с помощью «железной руки». Это при Горбачеве несогласие с перестроечной линией партии мало чем грозило. Ну, максимум – увольннием из партхозаппарата. А так никого не сажали, никого резиновыми палками не дубасили. В основном поливали грязью в масс-медиа, которые подчинялись ЦК КПСС и работали на перестройку.

В новом варианте тех, кто попробует протестовать против обнищания, новых налогов и «нового мЫшления» (в виде внешнеполитических уступок Западу) просто подавят с помощью разросшихся карательных органов. Кинут в тюрьмы. Во всяком случае, на первом этапе перестройки-2.

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Пропаганда, как всегда, извернется. На свет божий извлекут идею о том, что главное – ценой «второстепенных уступок» сохранить саму Россию, территорию державного и духовного возрождения. Опять поставят «Брестский мир» Шатрова. Мол, ценой похабного мира отвоюем себе время и возможности. Возможны аналогии с Иоанном Калитой. Дескать, ради кропотливого собирания земель и строительства новой страны вокруг Москвы Калита не гнушался ходить на поклон в Золотую Орду и даже дань для нее собирал с русских земель. И в 1327 году даже водил карательную экспедицию ордынцев на Тверь. Ну, уж коли Тверь сожгли ради создания будущей суверенной державы – то может ли с этим сравниться операция, проделанная с Курилами? Или с Донбассом? А может – и с Крымом? Сейчас, мол, главное – сохранить ядро российских земель.

Понятно, что дело поведут к созданию гаитянско-латиноамериканской (чилийско-аргентинского извода 70-х) диктатуры в сырьевом придатке развитого мира. Этакое второе издание проекта 1920-х годов, сломанного Сталиным-индустриализатором.

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Но это будет лишь первым этапом перестройки-2. А дальше пойдет «не по плану».

Трамп один бес спихнет мир в новый глобальный кризис. А оный – это падение нынешних вновь раздутых цен на нефть в разы. Все равно пойдет разделение мира на имперские экономические блоки. Протекционизм властно вступит на арену глобальной истории. Своя перестройка постигнет всю Землю. С неминуемым падением производства везде на первых порах.

Именно это и станет погребальным звоном по планам расейского начальства. Новое и долгое падение цен на энергоносители, таможенные барьеры на пути движения товаров из РФ, наверняка продолжающиеся санкции – все это сильно опустошит кошелек Кремля. А значит, ослабит верность ему со стороны непомерно расплодившихся силовых структур и чиновной «орды».

Что будет дальше? Знаете, в 1985-м – свидетельствую как современник тех событий – никто и в горячечном бреду не мог представить себе то, что произойдет в 1989-1991 годах.

Главное для нас сейчас – не сплоховать в случае самого худого развития событий. Не уподобиться оглушенным и парализованным гражданам СССР тех лет…