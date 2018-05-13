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Московский листок

Глава "Роскосмоса" Комаров заработал за год 108 млн рублей

Опубликовано 13.05.2018 в разделе комментариев 1

Глава "Роскосмоса" Комаров заработал за год 108 млн рублей

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров за 2017 год увеличил свой доход до 108,6 млн рублей. Как следует из опубликованной 11 мая на сайте Роскосмоса декларации, 71,5 млн рублей он заработал по основному месту работы. Годом ранее Комаров получил 96,3 млн руб., из них на основном месте работы 35,8 млн руб.

Согласно данным за 2017 год, главе Роскосмоса принадлежат пять земельных участков площадью 3300, 3500, 3600, 545 и 880 кв. м, а также жилой дом 2498 кв. м, квартира 117,7 кв. м, участок газопровода 368,1 кв. м и нежилое помещение 165,7 кв. м. Также в его пользовании находится земельный участков площадью 670 кв. м.

Кроме того, Комарову принадлежат два автомобиля – Lada Largus и Mercedes-Benz Viano.

Супруга Комарова в 2017 г. так же, как и в предыдущем году, не получила дохода. Ей принадлежат две квартиры площадью 65,5 и 73,4 кв. м, доля в квартире площадью 69,9 кв. м и машиноместо 16,1 кв. м, а также автомобили Mercedes-Benz Viano и Range Rover Evoque. Также в ее пользовании находится жилой дом площадью 2498 кв. м.

В декларации указаны трое несовершеннолетних детей, у которых нет собственности и доходов. В пользовании двоих из них числится квартира площадью 117,7 кв. м, у третьего – жилой дом 2498 кв. м.

Отметим, что в 2017 году "Роскосмос" оказался худшим исполнителем бюджета среди российских ведомств, выплатив 9,5 миллиарда рублей из 52 запланированных миллиардов.

Россия, таким образом, недосчиталась почти 43 миллиардов рублей, которые были заложены в прогноз бюджетных поступлений от "Роскосмоса". Исполнение по доходам составило 18,2 процента, "Роскосмос" по этому показателю оказался худшим ведомством.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
дурачок написал 13.05.2018 13:13
ТРУДИЛСЯ В ПОТЕ ЛИЦА И ЗАРАБОТАЛ. ЧЕГО И ВАМ ЖЕЛАЕТ. НАВЕРНО.
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