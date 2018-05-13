КПК одобряет новый экономический и внешнеполитический курс КНДР

Председатель ТПК, председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын нанес с 7-го по 8-ое мая визит в г. Далянь КНР и снова встретился с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), председателем КНР Си Цзиньпином.

Знаменательная встреча и переговоры руководителей двух стран прошли в г. Далянь Ляонинской провинции Китая.

Товарищ Ким Чен Ын отправился утром 7-го мая на специальном самолете из Пхеньяна.

Его сопровождали члены Политбюро ЦК ТПК и зампреды ЦК партии Ли Су Ён и Ким Ен Чхор, член Политбюро ЦК ТПК, министр иностранных дел Ли Ён Хо, кандидатка в члены политбюро ЦК ТПК, первая заместительница заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен, заместительница министра иностранных дел Чве Сон Хи и члены ЦК партии и Госсовета КНДР.

Встречать уважаемого высшего руководителя в аэропорт приехали член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, член секретариата ЦК партии Ван Хунин, член Госсовета, министр иностранных дел Ван И, заведующий отделом международных связей ЦК КПК товарищ Сун Тао, секретарь Ляонинского провинциального комитета КПК Чэнь Цюфа, секретарь Даляньского городского комитета КПК Тан Цуоджун.

Днем, в 12 часов по местному времени специальный самолет уважаемого высшего руководителя приземлился в Даляньском международном аэропорту.

Уважаемый высший руководитель спустился по трапу специального самолета, радостно обменялся рукопожатиями и приветствиями с кадрами из центра и провинций, приехавшими на встречу с ним.

Уважаемому высшему руководителю КНДР китаянка подарила букет цветов и поклонилась с приветствием.

Уважаемый высший руководитель выразил благодарность, сел в личный автомобиль и направился в гостевой дом Бангчуйдао.

Как только уважаемый высший руководитель приехал на место, обслуживающий персонал радостно встретил его бурными аплодисментами.

Во второй половине этого дня прошли встречи и переговоры между товарищем Ким Чен Ыном и товарищем Си Цзиньпином.

Товарищ Си Цзиньпин приехал в Далянь и сердечно встретил товарища Ким Чен Ына.

Товарищ Ким Чен Ын, тепло встретившись с товарищем Си Цзиньпином, сфотографировался с ним на память.

Высшие руководители двух стран, не скрывая радости от состоявшейся через месяц с лишним встречи, обменялись теплыми приветствиями.

Затем состоялись переговоры между товарищем Ким Чен Ыном и товарищем Си Цзиньпином.

В переговорах приняли участие со стороны КНДР члены Политбюро ЦК ТПК и зампреды ЦК ТПК Ли Су Ён и Ким Ен Чхор, член Политбюро ЦК ТПК, министр иностранных дел Ли Ён Хо.

Со стороны Китая участвовали в переговорах: член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, член секретариата ЦК партии Ван Хунин, член Политбюро ЦК КПК, член секретариата, директор Центрального офиса ЦК партии Дин Сюэсян, член Политбюро ЦК КПК и заведующий канцелярией Центрального комитета по иностранным делам Ян Цзечи, член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И, заведующий отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао.

На переговорах стороны проинформировали друг друга об оценке политической ситуации и тенденциях развития обстановки на Корейском полуострове, привлекающих повышенное внимание мира, и о политико-экономическом положении своих стран. Также обменялись мнениями об усилении в корейско-китайских отношениях дружбы и сотрудничества и о путях решения важных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Уважаемый высший руководитель КНДР с большой сердечностью и искренностью выразил благодарность за то, что товарищ Си Цзиньпин, несмотря на насыщенную политическую программу, нашёл время для диалога, приехал на Далянь, тепло приветствовал, подобрал максимально удобное место пребывания для делегации КНДР.

Уважаемый высший руководитель сказал, что очень рад, что в последнее время корейско-китайские отношения вступили в новый период процветания и скачкообразно развиваются.

Он особенно высоко оценил то, что тесные контакты между двумя партиями и странами, стратегическое взаимное понимание между высшими руководствами Кореи и Китая - проводятся на небывалом до сих пор уровне.

Уважаемый высший руководитель отметил, что в эти дни Корея и Китай сближаются и становятся неразрывными целым, и он желает того, чтобы крепли дружественные контакты между двумя странами и сохранялись тесные связи - в гибких и разнообразных формах.

Уважаемый высший руководитель проанализировал и оценил тенденции международного положения, складывающегося вокруг Корейского полуострова, где происходят серьезные изменения, и отметил что пользуясь этим стратегически важным для обеих социалистических стран случаем, надо активнее укреплять тактическое содействие между Кореей и Китаем.

Уважаемый высший руководитель отметил, что твердая поддержка и товарищеское сотрудничество со стороны китайских товарищей внушают большое вдохновение партии и народу КНДР, и выразил благодарность за это.

Товарищ Си Цзиньпин, отмечая, что нынешний визит товарища Ким Чен Ына в Китай показал, что тот придает очень большое значение отношениям между двумя партиями и странами, доверяет ему и партии Китая, также продемонстрировал действительную волю осуществить заключенные странами соглашения, и высоко оценил это. Также он сказал, что рад тому, что после первого визита товарища Ким Чен Ына в Китай в марте наблюдается позитивное развитие в отношениях между Кореей и Китаем и ситуации на Корейском полуострове. И еще раз выразил благодарность за то, что товарищ Ким Чен Ын лично приехал в Китай для обмена мнениями между обеими партиями и странами.

Товарищ Си Цзиньпин, отмечая, что отношения между Китаем и Кореей – это выбор общей судьбы, в которой близость стран сродни близости губ и зубов, подчеркнул, что укреплять и развивать отношения между Кореей и Китаем независимо от изменения внешнеполитической ситуации – это непоколебимая позиция обеих партий и правительств и единственный правильный выбор.

Товарищ Си Цзиньпин выразил поддержку тому, что на 3-ем пленуме ЦК ТПК 7-го созыва выдвинут новый стратегический курс на сосредоточение всех сил на социалистическом экономическом строительстве в КНДР, и уверенность в том, что под руководством товарища Ким Чен Ына непременно победит великое дело строительства социализма во всей Корее.

Товарищ Си Цзиньпин сказал, что Китай как дружественный сосед, глубоко интересуясь развитием и изменением ситуации на Корейском полуострове, последовательно прилагает усилия к укреплению мира и стабильности в этом регионе, высоко оценил последние важнейшие решения и меры, принятые товарищем Ким Чен Ыном, и еще раз выразил полную поддержку этому курсу.

Переговоры прошли в откровенной, доверчивой и дружественной атмосфере.

В честь визита товарища Ким Чен Ына в Китай товарищ Си Цзиньпин устроил торжественный прием.

На прием были приглашены сопровождающие кадры и лица, в том числе члены Политбюро ЦК ТПК и зампреды ЦК партии Ли Су Ён и Ким Ен Чхор, член Политбюро ЦК ТПК, министр иностранных дел Ли Ён Хо, кандидатка в члены политбюро ЦК ТПК, первая заместительница заведующего отделом ЦК партии товарищ Ким Ё Чен.

В торжественном приёме приняли участие кадры партии и правительства Китая, в том числе член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, член секретариата ЦК партии Ван Хунин, член Политбюро ЦК КПК, член секретариата ЦК партии, директор Центрального офиса ЦК партии Дин Сюэсян, член Политбюро ЦК КПК и заведующий канцелярией Центрального комитета по иностранным делам Ян Цзечи, член Госсовета, министр иностранных дел Ван И, заведующий отделом международных связей ЦК КПК товарищ Сун Тао.

Когда товарищ Ким Чен Ын и товарищ Си Цзиньпин вошли в зал приема, все участники, воздавая честь высшим руководителям двух партий и стран, которые открывают новую страницу великой корейско-китайской дружбы, страстно приветствовали их аплодисментами.

На приеме сначала товарищ Си Цзиньпин выступил с приветственной речью.

Он сказал, что от имени партии, правительства, народа Китая и от себя лично горячо приветствует товарища Ким Чен Ына, который снова посетил Китай в наилучшее время года и природы - весной. Еще он отметил, что нынешний визит товарища Ким Чен Ына хорошо показал, какое значение председатель и ЦК ТПК придают китайско-корейским отношениям, особенно стратегическому взаимному пониманию между двумя партиями, и твердую волю выполнять важные соглашения обеих сторон. И подчеркнул, что это еще раз продемонстрировало на весь мир традиционную твердую китайско-корейскую дружбу и непременно окажет серьезное влияние на китайско-корейские отношения и ситуацию на Корейском полуострове.

Товарищ Си Цзиньпин сказал, что совместно с корейскими товарищами продолжит выполнять двустороннее соглашение, укреплять стратегическое взаимное понимание, расширять обмен и сотрудничество, развивать традиции дружбы, и тем будет стимулировать новое и еще большое развитие китайско-корейских отношений, строить счастье для двух стран и народов двух стран, активно вносить вклад в укрепление мира, стабильности и в процветание региона.

Также он выразил уверенность в том, что под мудрым руководством председателя Ким Чен Ына партия и народ Кореи обязательно достигнут новых и еще больших успехов на великом пути социалистического строительства, и пожелал всей КНДР этого.

Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын выступил с ответной речью.

Уважаемый высший руководитель отметил, что рад тому, что через 40 с лишним дней снова встретился с товарищем Си Цзиньпином и близкими китайскими товарищами в столь знаменательном месте, и выразил самую искреннюю благодарность за теплое гостеприимство и большое внимание со стороны ЦК партии Китая.

Товарищ Ким Чен Ын отметил, что Далянь является знаменательным местом, где великий вождь и великий полководец оставили исторический след, который вечно будет сиять в летописи корейско-китайской дружбы. И сказал, что твердое товарищеское доверие и долг между лидерами обеих стран служат основой тех кровных уз, что соединили народы Кореи и Китая в неразрывную, в одну судьбу, и даже сегодня неизменно продолжаются из поколения в поколение.

Уважаемый высший руководитель отметил, что вновь ощущает гордость и уверенность в том, что Корея имеет такого великого соседа, верного и искреннего друга, как Китай. И сказал, что на исторически дальнем пути достижения мира и процветания для всего Корейского полуострова и северо-восточной Азии и деле построения справедливого нового мира Корея будет непрерывно хранить тесную связь с дружественными китайскими товарищами.

Уважаемый высший руководитель от всего сердца пожелал, чтобы китайский народ непременно осуществил в реальности мечту Китая, которую открыл товарищ Си Цзиньпин, и бесконечно демонстрировал миру достоинство и дух китайской нации.

Зал, где независимо от дипломатического этикета и норм деятели обеих стран, Кореи и Китая стали одной семьёй, и обменивались теплыми и искренними речами о радости этой встречи, был переполнен вплоть до конца приёма дружественной и теплой атмосферой.

В первой половине дня 8-го мая товарищ Ким Чен Ын снова встретился с товарищем Си Цзиньпином и провёл с ним личный разговор, прогуливаясь по набережной.

Затем уважаемый высший руководитель приглашен на обед, устроенный в павильоне Циндао в Бангчуйдао.

Перед обедом товарищ Ким Чен Ын и товарищ Си Цзиньпин любовались китайским мастерством, представляющим культуру чаепития, и провели важную беседу.

Обед укрепил особые отношения товарищеской дружбы между высшими руководителями двух партий и двух стран.

После обеда товарищ Ким Чен Ын еще раз выразил чувство благодарности товарищу Си Цзиньпину за теплое гостеприимство во время пребывания в Китае и за искреннее ценное мнение, связанное с важнейшим начатым КНДР и КНР совместным делом, и обменялся с ним рукопожатием на прощание.

В этот день некоторые сопровождающие лица посетили торговую улицу Донгганг Даляня и группу Хуалу Китая.

Товарищ Ким Чен Ын днем 8-го мая, исчерпав повестку дня пребывания, отправился на специальном самолете в КНДР из Даляня.

Уважаемого высшего руководителя в Даляньском международном аэропорту провожали член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, член секретариата ЦК партии Ван Хунин, заведующий отделом международных связей ЦК КПК товарищ Сун Тао, секретарь Ляонинского провинциального комитета КПК Чэнь Цюфа, секретарь Даляньского городского комитета КПК Тан Цуоджун.

Уважаемый высший руководитель на пути возвращения на Родину направил товарищу Си Цзиньпину телеграмму благодарности.