Универсальные казаки заменят в Сибири не только полицию, но и авиацию

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на совещании о природных пожарах призвал региональные власти восполнить нехватку пожарных самолетов казаками. Это необходимо потому, что на время чемпионата мира по футболу противопожарные Бе-200 переведут в европейскую часть России, отмечает "Проспект мира".

По словам представителя Сибирского регионального центра МЧС Александра Еремеева, с 9 июня на ЧМ по футболу из Сибири направят четыре таких самолета.

Меняйло на это заявил: "Чемпионат мира никто не отменял. Понимаем, что группировка на проведение чемпионата мира будет усиливаться, в том числе группировка МЧС... Бе-200 уйдут, и что дальше делать будем? Сколько у нас населенных пунктов в зоне потенциального риска - эти населенные пункты проверены совместно с МЧС или нет, противопожарные полосы существуют или нет, может их расширить надо, может еще что-то сделать надо". (Цитата по "Тайга.инфо".)

Далее Меняйло предложил усилить мониторинг лесов, например, привлечь к охране лесов казаков.

Однако зампред правительства Бурятии Петр Мордовский заявил, что бесплатно казаки работать не будут: "Денежных средств для того, чтобы мне обеспечить финансирование нашего Верхнеудинского казачьего общества нет в республиканском бюджете".

Меняйло возразил, что казаки помогают во многих регионах: "Во многих регионах РФ они (казаки) шлагбаум поставили, стоят у шлагбаума еще и патрулируют. Привлекайте их, давайте я приеду, с ними переговорю... Вы не до конца используете ресурсы, которые у вас есть для того, чтобы работать на профилактику недопущения".

Площадь пожаров в лесах Сибири к 11 мая составила 138,6 тысячи гектара. Причинами большинства возгораний называют несанкционированные палы на травы сельхозземлях. Наиболее сложная обстановка, по данным МЧС, сложилась в Забайкалье и Приангарье.

От редакции: Ну вот же! Кто сказал, что власть не слышит инициативу снизу? Наша недавняя инициатива поддержана на самых высоких уровнях. Позавчера мы в шутку предложили напрочь заменить полицию казаками - а власть, надо отдать ей должное, мыслит куда масштабнее. Не до конца ещё искоренены жестокие последствия правления кровавых большевиков, осталась ещё кое-где отечественная авиация, в частности, пожарная. Её мало, она исчезающий вид, как и лесничие - но пока числится на балансе государства. Однако социальный регресс и тут расставляет правильные акценты: казаки как непосредственные и убеждённые охранники грабителей российских недр, то есть правящего класса - заменят собой любую авиацию, включая и военную.

Вы представляете, какая ударная мощь у убеждённого, должным обращом благословлённого на защиту царя (или наместников царя) казака? Да он любую ленинскую атомную бомбу замедленного действия, заложенную под СССР (жаль нет СССР, но "бонба", замеченная прозорливым царём Путиным, осталась) - обезвредит. В крайнем случае - самоподрывом. Нет, потенциал возрождённого казачества и нагайки в условиях цифровой экономики и борьбы с "дремучим охранительством" явно недооценён. Казаки не только авиацию в лесах, но и флот военно-морской могут заменить - особенно казаки-камикадзе. Как "кощунниц" бивали они нагайками в Сочи в 2014-м - так и всех ворогов государевых да олигарховых ненавистничков-крамольников побьют напрочь! Славно заживёт Русь тогда: одна Труба, охраняющие её среди лесов, полей и морей казаки, ну и вымирающее по избам население, иногда ходящее на паломничество в города, выстроенные расказачивавшими Русь большевиками - вспомнить слово "цивилизация"...

Д.Ч.

Новости по теме:

В руководимом "коммунистом" Локтем Новосибирске казаки могут заменить полицию

В Ленинграде вездесущие тамплиеры похитили и осквернили реликвии у казачьей стражи

Трудинспекция снова встречает рабочих "Мегаполиса". То ли сдать в полицию, то ли помочь