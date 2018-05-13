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Московский листок

Обратился в прокуратуру - попадешь в полицию

Опубликовано 13.05.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 1

Обратился в прокуратуру - попадешь в полицию

13 мая 2018 были задержаны и доставлены в ОВД Дегунинское рабочие «Мегаполиса» А. Шарипов и К. Киемов.

Полиция отказывается сообщать о причинах задержания. Мы подозреваем, что реальной причиной задержания был трудовой конфликт с работодателем.

Напоминаем, фирма «Мегаполис» не заплатила своим работникам, строившим дома в ЖК «Эстет» (г. Климовск. Московская обл.) за апрель и март. После публичного обращения в прокуратуру и трудинспекцию у рабочих пошли проблемы.

Первое массовое задержание прошло 24 апреля (рабочие были отпущены из ОВД «Климовский без объяснения причин задержания).

Ночью с 12 на 13 мая один из рабочих С. Махмадов был задержан сотрудниками полиции г. Климовска. В четвёртом часу ночи задержанный был отпущен. Как выяснилось, фирма «Мегаполис» организовала провокацию, заявив, что один из охранников якобы был связан, и в этом акте насилия виноваты забастовавшие рабочие.

Автор материала надеется, что широкая общественная огласка может помешать полиции послужить послушным орудием в руках недобросовестного работодателя.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1169 написал 14.05.2018 00:05
Будет ли полицай погибать ради олигарха?
Если полицай не будет подставлять грудь ради олигарха, значит его можно не боятся?
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