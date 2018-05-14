Итак, воскресный (13 мая 2018) митинг на проспекте Сахарова за свободу интернета и свободу вообще почему-то оказался менее многочисленным, чем такой же митинг за ту же самую свободу, который происходил на том же проспекте ровно две недели назад (30.04.2018). Для меня это большая загадка.

Возможно, наша не в меру взыскательная публика решила, что выходить на улицу за одну и ту же свободу дважды – это уже перебор. Разок вышли – и будет! Да вот и редиску пора сажать.

А может свобода интернета имеет какие-то недоступные мне оттенки и нюансы. В том смысле что свобода 30 апреля от Либертарианскаой и какой-то там еще партии гораздо качественней, чем сегодняшняя свобода от Парнаса и Яблока. И сегодня народ вообще митинговал за свободу второй свежести. За свободу неправильную...

Хотя вообще-то с точки зрения власти что 12 тысяч, что две – разницы никакой. Вообще никакой. В масштабе страны или даже города – это исчезающе малые величины, ноль, зеро, просто погрешность измерения. Это первое. А во-вторых, лично мне до лампочки, кому я буду обязан возможностью читать нормальные новости и получать электронную почту. А вам важно?..

А главное, сегодня, при полном отсутствии прессы и суда, интернет – это последняя красная линия, обеспечивающая хоть какую обратную связь между нами и властью. Хотя если честно, то я вообще удивлен, почему наверху еще хоть как-то реагируют на публикации в сети, легко могли бы и наплевать. Пишите, мол, пишите, сервера - они все стерпят. Такого на моей памяти не было никогда, так что не до жира и не до амбиций.

А вот так выглядел сегодняшний "неправильный" митинг, по-моему, вполне достойно.