Демилитаризация по факту. И о "Кинжале" санкции ракеты опк Это мало кто заметил, но еще в декабре 2017 года, говоря о приоритетах военно-экономической политики РФ, Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны заметил, что «мы не будем втягиваться в истощающую нашу экономику бессмысленную гонку вооружений, не будем этого делать ни в коем случае». Он отметил тогда, что РФ сократит военные расходы с 4,1% от валового внутреннего продукта, которые были в прошлом году, до 2,8% от ВВП в 2018–2020 годах. И этот показатель, по словам Путина, «потом потихонечку еще даже будет снижаться». Позже, после подписания новой Государственной программы вооружения (ГПВ) на 2018–2027 годы, которая оказалась не такой масштабной, как ожидали военные лоббисты (всего 20 трлн руб., МО РФ просило 38 трлн руб.), Путин в Уфе 24 января 2018 года провел большое совещание, посвященное проблемам диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он потребовал от правительства «повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объема продукции ОПК, а к 2030-му – до 50%».

http://www.ng.ru/politics/2018-05-11/1_7222_demiltaryrisation.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com



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То есть (и это тоже читается в послании Путина в Манеже) РФ не выдерживает даже недавнего темпа перевооружения. Экономика трещит. Путин действительно смещает акценты на то, что надо бы делать: строить новую промышленность, инфраструктуру, вкладывать деньги в демографию. Никакой новой гонки вооружений Москва не выдерживает по определению.



То есть, перестройка-2 начинается по факту. Просто пропагандоны этого еще не хотят замечать. При этом моментально вылезает то обстоятельство, что путинцы упустили для этого нефтеобильные 2000-2014 гг.



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Они по инерции продолжают орать о чудо-оружии. Да успокойтесь - мы уже давно знаем, что половина Пентагона умерла от инфарктов, а половина - все время в панике.



Вот про комплекс "Кинжал" орут: якобы он свел на нет все преимущество США в авианосцах.



Да? Вообще-то аэробаллистическую ракету "Кинжал" пришпандорили под самолет МиГ-31М, который никак не может угрожать авианосцам Америки в океанах. Ибо радиус боевого действия тяжелого самолета СОВЕТСКОГО производства (РФ возможность производить МиГ-31 утратила) составляет всего 720 км. Допустим, дальность боя ракеты - 1000 км (больше трудно - гипнерзвуковой полет в плотных слоях атмосферы разрушает корпус, ракета идет в облаке плазмы и наводить ее на цель почти невозможно). То есть, такой комплекс можно применять на Черном море, на Балтике, для прикрытия ближних подступов к ВМБ на Кольском полуострове и Дальнем Востоке. Но уже против авианосцев США в северной Атлантике или Средиземном море его не применишь. Не хватает дальности действия.



Для этого нужно было ставить "Кинжал" на Ту-160 хотя бы. Тогда комплекс мог бы на океанских ТВД действовать. Но не поставили. Спешили сляпать быстро. В результате вышло ни то, ни се.



Далее: чтобы запустить ракету по авианосцу, МиГ-31М нужно подойти к границе воздушного патруля авианосца (около 1 тыс. км). То есть, его могут и сбить и до пуска "Кинжала".



Оружие, конечно, наличествует - но не такое, чтобы претендовать на статус "вундерваффе".



Дело надо делать, а не пропаганду.



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