Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Демилитаризация по факту. И о "Кинжале"

Опубликовано 14.05.2018 автором в разделе комментариев 1

санкции ракеты опк
Демилитаризация по факту. И о "Кинжале"

Это мало кто заметил, но еще в декабре 2017 года, говоря о приоритетах военно-экономической политики РФ, Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны заметил, что «мы не будем втягиваться в истощающую нашу экономику бессмысленную гонку вооружений, не будем этого делать ни в коем случае». Он отметил тогда, что РФ сократит военные расходы с 4,1% от валового внутреннего продукта, которые были в прошлом году, до 2,8% от ВВП в 2018–2020 годах. И этот показатель, по словам Путина, «потом потихонечку еще даже будет снижаться». Позже, после подписания новой Государственной программы вооружения (ГПВ) на 2018–2027 годы, которая оказалась не такой масштабной, как ожидали военные лоббисты (всего 20 трлн руб., МО РФ просило 38 трлн руб.), Путин в Уфе 24 января 2018 года провел большое совещание, посвященное проблемам диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он потребовал от правительства «повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объема продукции ОПК, а к 2030-му – до 50%».
http://www.ng.ru/politics/2018-05-11/1_7222_demiltaryrisation.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

***

То есть (и это тоже читается в послании Путина в Манеже) РФ не выдерживает даже недавнего темпа перевооружения. Экономика трещит. Путин действительно смещает акценты на то, что надо бы делать: строить новую промышленность, инфраструктуру, вкладывать деньги в демографию. Никакой новой гонки вооружений Москва не выдерживает по определению. 

То есть, перестройка-2 начинается по факту. Просто пропагандоны этого еще не хотят замечать. При этом моментально вылезает то обстоятельство, что путинцы упустили для этого нефтеобильные 2000-2014 гг. 

***

Они по инерции продолжают орать о чудо-оружии. Да успокойтесь - мы уже давно знаем, что половина Пентагона умерла от инфарктов, а половина - все время в панике. 

Вот про комплекс "Кинжал" орут: якобы он свел на нет все преимущество США в авианосцах. 

Да? Вообще-то аэробаллистическую ракету "Кинжал" пришпандорили под самолет МиГ-31М, который никак не может угрожать авианосцам Америки в океанах. Ибо радиус боевого действия тяжелого самолета СОВЕТСКОГО производства (РФ возможность производить МиГ-31 утратила) составляет всего 720 км. Допустим, дальность боя ракеты - 1000 км (больше трудно - гипнерзвуковой полет в плотных слоях атмосферы разрушает корпус, ракета идет в облаке плазмы и наводить ее на цель почти невозможно). То есть, такой комплекс можно применять на Черном море, на Балтике, для прикрытия ближних подступов к ВМБ на Кольском полуострове и Дальнем Востоке. Но уже против авианосцев США в северной Атлантике или Средиземном море его не применишь. Не хватает дальности действия. 

Для этого нужно было ставить "Кинжал" на Ту-160 хотя бы. Тогда комплекс мог бы на океанских ТВД действовать. Но не поставили. Спешили сляпать быстро. В результате вышло ни то, ни се. 

Далее: чтобы запустить ракету по авианосцу, МиГ-31М нужно подойти к границе воздушного патруля авианосца (около 1 тыс. км). То есть, его могут и сбить и до пуска "Кинжала". 

Оружие, конечно, наличествует - но не такое, чтобы претендовать на статус "вундерваффе". 

Дело надо делать, а не пропаганду. 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
!!!QQQ!!!-OQQ!!!TOTKL!!!&& написал 14.05.2018 01:09
"Итак, воскресный (13 мая 2018) митинг на проспекте Сахарова за свободу интернета и свободу вообще почему-то оказался менее многочисленным, чем такой же митинг за ту же самую свободу, который происходил на том же проспекте ровно две недели назад (30.04.2018). Для меня это большая загадка."
- Таки авианосцам можно угрожать на расстоянии, с которого они до РФ не достанут - то таки да! А в открытом океане по ним можно просто баллистической ракетой пульнуть - десятка хватит, а это таки от общего количества таки немного - то таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Трамп выходит из ядерной сделки с Ираном, чтобы не возвращать 150 млрд
Трамп выходит из ядерной сделки с Ираном, чтобы не...
12.05.2018
"Поматросили и бросили": Анатолий Баранов о евроинтегарции Украины
"Поматросили и бросили": Анатолий Баранов о евроин...
13.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Бензин дорожает и будет дорожать (1)
Демилитаризация по факту. И о "Кинжале" (1)
Вoт такие "праймериз"... (0)
За свободу второй свежести (1)
Обратился в прокуратуру - попадешь в полицию (1)
Универсальные казаки заменят в Сибири не только полицию, но и авиацию (5)
Глава "Роскосмоса" Комаров заработал за год 108 млн рублей (4)
Какой может стать вторая перестройка? Еще раз о шизофрении - раздвоении личности (40)
КПК одобряет новый экономический и внешнеполитический курс КНДР (3)
На бастующих рабочих объявлена охота (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Что творится в Италии
Дарья Митина Дарья Митина: Встреча с лидерoм левых Франции Жан-Люкoм Меланшoнoм
Дарья Митина Дарья Митина: А есть ли френды из Владивoстoка?
Дарья Митина Дарья Митина: Вoт такие "праймериз".....
Максим Калашников Максим Калашников: Демилитаризация по факту. И о "Кинжале"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss