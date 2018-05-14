Бензин дорожает и будет дорожать

Цены на бензин и дизельное топливо в этом году на российском рынке могут расти быстрее инфляции. Это станет возможным при увеличении стоимости нефти, не исключил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
Собственно, процесс уже начался. С начала года бензин в среднем по стране подорожал на 2,3 процента. А инфляция набрала всего 1,3 процента. И цены на автотопливо ускоряются: раньше они росли по 0,4 процента в неделю, а за последние семь дней прыгнули сразу на один процент.
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И опять вечный вопрос - почему в России цены на бензин растут в соотвествии с конъюнктурой мирового рынка, а снижаются исключительно в соотвествии с запросами рынка внутреннего?
Ну правда, почему, например, зарплаты и пенсии не индексируются автоматически в связи с ростом курса доллара?
Ах да, у нас своя свадьба, нам на доллар плевать... А почему ценам на бензин не плевать?
И почему в Америке бензин дешевле, чем в России?
А.Б.
!!!QQQ!!!OQQ!!!TOT!!!&& написал 14.05.2018 00:59
- То таки, возможно, цены более таки сознательные, чем свадьба, которая таки пела и плясала? То таки да-аа?