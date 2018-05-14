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Московский листок

Бензин дорожает и будет дорожать

Опубликовано 14.05.2018 в разделе комментариев 1

доллар бензин цена
Бензин дорожает и будет дорожать

Цены на бензин и дизельное топливо в этом году на российском рынке могут расти быстрее инфляции. Это станет возможным при увеличении стоимости нефти, не исключил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. 

Собственно, процесс уже начался. С начала года бензин в среднем по стране подорожал на 2,3 процента. А инфляция набрала всего 1,3 процента. И цены на автотопливо ускоряются: раньше они росли по 0,4 процента в неделю, а за последние семь дней прыгнули сразу на один процент. 

***

И опять вечный вопрос - почему в России цены на бензин растут в соотвествии с конъюнктурой мирового рынка, а снижаются исключительно в соотвествии с запросами рынка внутреннего?

Ну правда, почему, например, зарплаты и пенсии не индексируются автоматически в связи с ростом курса доллара?

Ах да, у нас своя свадьба, нам на доллар плевать... А почему ценам на бензин не плевать?

И почему в Америке бензин дешевле, чем в России?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!QQQ!!!OQQ!!!TOT!!!&& написал 14.05.2018 00:59
"Ах да, у нас своя свадьба, нам на доллар плевать... А почему ценам на бензин не плевать?"
- То таки, возможно, цены более таки сознательные, чем свадьба, которая таки пела и плясала? То таки да-аа?
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