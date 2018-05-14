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Московский листок

Наркомайдан в Грузии уже хвастается первыми победами

Опубликовано 14.05.2018 в разделе комментариев 0

грузия наркотики майдан
Наркомайдан в Грузии уже хвастается первыми победами

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария поздно вечером в воскресенье, 13 мая, выступил перед участниками митинга против произвола полиции. Он предложил демонстрантам организовать "рабочий диалог", объявил о готовности властей страны реформировать наркополитику, а также пообещал привлечь к ответственности силовиков, участвовавших в рейдах на ночные клубы, если их вина будет установлена. 

"Наша общая задача - мирно и спокойно завершить сегодняшний вечер, сегодняшнюю акцию. Я предлагаю перевести диалог в рабочий режим, мы готовы к этому, готовы к реформированию наркополитики", - произнес Гахария, призвав собравшихся прекратить митинг. 

В свою очередь организатор протестной акции, руководитель движения "Белый шум" Бека Цикаришвили сообщил сторонникам, что "министр заявил о готовности привлечь к ответственности" сотрудников полиции, "если будет установлено превышение ими полномочий". "Гахария сказал, что власти возобновят работу над законопроектом о реформировании наркополитики, что очень важно", - подчеркнул активист. 

Цикаришвили также добавил, что "не желает эскалации напряженности и не желает противостояния с другой частью общества, которая не согласна" с позицией движения. Он объявил о прекращении митинга и предложил с понедельника "в рабочем режиме вместе с МВД продолжить работу над интересующими вопросами". 

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил в понедельник ночью в прямом эфире телекомпании "Имеди", комментируя успешное завершение переговоров между главой МВД Георгием Гахарией и руководителем движения "Белый шум" Бекой Цикаришвили, что власти Грузии сделали все возможное для предотвращения эскалации ситуации в столице страны. "Для всех нас главное - сохранение стабильности в стране, забота о жизни и здоровье жителей", - отметил Каладзе, слова которого приводит ТАСС. Акции протеста, проходившие в центре Тбилиси с вечера воскресенья, завершились. Люди разошлись по домам. 

О ходе работы по выполнению воскресных договоренностей с МВД будет объявлено на следующем митинге движения "Белый шум", который состоится 19 мая. 

Отметим, что в воскресенье вечером ситуация на проспекте Руставели обострилась. Организовавшие контракцию сторонники крайне правых и националистических организаций попытались прорваться к зданию парламента. Кроме того, между отдельными группами молодых людей происходили стычки, в обе стороны летели камни и другие предметы. Участники акции националистов закидали бутылками и обувью сотрудников правоохранительных органов. 

В связи с происходящим МВД страны решило стянуть в центр Тбилиси дополнительные силы. На проспект Руставели также прибыли два полицейских водомета и "акустическая пушка". При этом власти страны подчеркивали, что присутствие силовиков связано исключительно с обеспечением безопасности, а отнимать право на свободное выражение своей позиции у граждан никто не собирается. 

Протесты в центре Тбилиси начались из-за чрезмерной жесткости, которую продемонстрировала полиция в ходе антинаркотического рейда по ночным клубам в минувшую субботу. Очевидцы рассказывали, что во время операции силовики заламывали гостям руки, отнимали личные вещи и мобильные телефоны, требуя покинуть помещения. В парламенте страны, впрочем, действия правоохранителей назвали корректными.

От редакции: Удивительна природа последних кавказских майданов... Сидели по клубам господа, прогуливали разными способами немалые средства, заработанные явно не там, где они находятся сейчас, не в Грузии, где зарплата в 300 долларов в месяц до сих пор весьма хороша, и полно безработных. Эти мальчики-мажоры, дети московских рыночных и ресторанных мафиози - конечно же хотят потреблять наркотики свободнее. А их взращённая Саакашвили неподкупная, прямо как в США, полиция - грубо вытряхивает из уютных гнёзд. Где уважение к богатствам и образу жизни богачей? Ради этого, что ли, покидала Грузия СССР?

И вот новая армия нового майдана уже не хочет покидать, как в Армении мест протеста. "Даёшь легализацию марихуаны и Экстази!" - вот такая контратака вышла. И власть уже отступает, у неё вообще нет никакой своей повестки со времён совместных маршей солдат США и своих нигде, кроме как в клубах, не воевавших солдат. Но повестку диктует отнюдь не обездоленный народ, а каста мажоров, кислотно-дисктечная поросль. Рэйв-майдан - почему бы и нет? Танцующий протест легко сметает преграды на пути легализации наркоты. Будет вам кавказский Амстердам! United we stand!

Д.Ч. 

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