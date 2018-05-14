Следом за миллиардером Слабиковым арестовывают всю его питерскую семейку

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в воскресенье, 13 мая, санкционировал арест Елены Слабиковой, дочери главы Северо-Западного управления Ростехнадзора, обвиняемой по делу о хищении более 4,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга (ОПС).

Ранее сообщалось, что в четверг сотрудники ФСБ и полиции провели обыски в здании Северо-Западного управления Ростехнадзора, а также по месту жительства главы ведомства Григория Слабикова и его дочери.

По данным ОПС, обвинение в мошенничестве в особо крупном размере было предъявлено отцу и дочери в минувшую пятницу. Слабиков частично признал свою вину. По решению суда он был арестован до 9 июля.

В пятницу суд отложил решение вопроса об аресте Слабиковой для предоставления возможности стороне защиты собрать документы, характеризующие личность обвиняемой. Накануне суду были предъявлены дипломы и грамоты Слабиковой, характеризующие ее, по мнению адвокатов, как человека, чья общественная деятельность направлена на созидание, также к материалам был приложен красный диплом юрфака СПбГУ и школьный аттестат.

"Суд усомнился, что обвиняемые в хищении более 4 000 000 000 рублей отнесены к белой касте, и заключил Слабикову под стражу по 9 июля 2018 года с содержанием в СИЗО-5", - говорится в сообщении ОПС.

Как пояснила РИА "Новости" руководитель ОПС Дарья Лебедева, вопрос о "белой касте" Слабиковой задал судья, рассматривающий ходатайство об аресте, после того, как обвиняемая рассказала, что к ней в камеру "привели девушку под метадоном, которую до сих пор не отпустило". Слабикова противопоставила себя контингенту следственного изолятора и сообщила, что ей там не место, поскольку там находятся обвиняемые в кражах и незаконном обороте наркотиков.

В августе прошлого года по фактам хищения компенсационных фондов трех строительных саморегулируемых организаций на общую сумму не менее четырех миллиардов рублей следователи регионального ГУМВД возбудили уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, Слабиков, используя свое служебное положение, оказывал содействие во включении подконтрольных членам преступной группы организаций в реестр саморегулируемых организаций и не допускал проведение проверок в отношении них.

Как писали СМИ, за свои действия Слабиков регулярно получал часть похищенных денег, в том числе через свою дочь. С целью легализации незаконно полученных отцом денежных средств Слабикова вкладывала их в приобретение земельных участков, строительство спортивного комплекса Sunpark на берегу Среднего Суздальского озера и мини-отеля. Члены семьи Григория Слабикова владеют дорогостоящими автомобилями и элитной недвижимостью.

"Фонтанка" сообщает, что вскоре после начала обысков у Слабикова уже нашли рублей и валюты на сумму свыше 1 млрд. Источник ТАСС добавил, что члены семьи Слабикова владеют недвижимостью, транспортными средствами, стоимость которых значительно превышает их совокупный доход за длительный период времени. Только в одной из квартир было обнаружено 33 миллиона рублей и 560 тысяч евро.

Питерское издание рассказывает о схеме, по которой Слабиков оказывал "покровительство" бизнесменам. После доверительного разговора Григорий Слабиков советовал обратиться к знакомому юристу. Таких его юристов было трое. Именно они общались с просителями, договаривались о взаимовыгодном сотрудничестве и получали подношения в виде конвертов различной пухлости. И только после этого соответствующие документы в Северо-Западном Ростехнадзоре двигались с нужной скоростью и в нужную сторону.

От редакции: Век живи, век дивись: сколько ещё подобных конторок, словно и созданных-то при Путине для упорядочивания коррупции - будут давать нетрудовые доходы "своим"? Деньги, огромные деньги рассованные по пакетам - веселее, чем у Булгакова в "Мастере и Маргарите" в туалетной вентиляции валюта... Неслабенькие накопления у Слабикова! И ведь ума хватало брать, но не хватало "отмывать" - не давал хода огромным деньгам по малым каналам (что и могло бы их спасти от единовременного обнаружения) - хоть бы оппозицию какую профинансировал!.. Как тут не вспомнить и Рому-Продюсера, и многих "питерских", которые сперва привечались властью, а потом вдруг оказывались под следствием?

Явно мы тут чего-то пока не знаем. Как и о Роскомнадзоре, кстати, дело которого - дело Ампелонского не закрыто и всячески оттесняется из новостных топов пока "телеграмо-стоянием". Сколько ещё коррупционных схем скрывают сами правоохранители от масс, выдавая порциями, - потому что, узнай они разом, как это всё расцвело на руинах социализма - то социализма и потребуют, с единовременным введением трудо-карт, трудо-дней, с немеленной отменой денег - и нечего будет прятать, выводить и отмывать тогда, богатства финансовые обесценятся, общественный договор капиталистический будет безвозвратно порван. Обессмыслятся и махинации и заначки... Коммунизм один только рубит Гордиев узел коррупции, криминала и всего это буржуазного бреда.

Д.Ч.

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