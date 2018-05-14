Полисы ОСАГО могут подорожать с 31 августа

Центробанк планирует с 31 августа повысить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию документа.

Сейчас стоимость ОСАГО рассчитывается из базового тарифа (от 3431 до 4119 руб.) с поправкой на регион, мощность двигателя, стаж и возраст водителя, а также на коэффициент бонус-малус, который предусматривает снижение тарифа за безаварийную езду и, напротив, его повышение за попадание в ДТП.

В проекте изменений не указаны новые значения минимальных и максимальных базовых ставок полисов ОСАГО и коэффициенты. По данным издания, регулятор предлагает сохранить действующие коэффициенты бонус-малус и мощности двигателя.

Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает изменение базовых тарифов ОСАГО, заявил президент союза Игорь Юргенс. По его словам, после 31 августа для убыточных клиентов стоимость ОСАГО может возрасти на 25−50%, для неубыточных — снизиться на 50%. По данным РСА, в I квартале 2018 года средняя стоимость полиса составила 5769 рублей.

"Мы говорим не о повышении тарифов для всех, а об установлении справедливого, более индивидуального тарифа", - отметил Юргенс.