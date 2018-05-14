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Московский листок

Дворковича выдвинули в совет директоров РЖД

Опубликовано 14.05.2018 в разделе комментариев 1

Дворковича выдвинули в совет директоров РЖД

Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Аркадий Дворкович выдвинут в совет директоров ОАО "Российские железные дороги", следует из распоряжения правительства опубликованном на портале раскрытия правовой информации.

В документе должность Дворковича не указана. Чиновник занимал пост председателя совета директоров РЖД с 2015 г. Среди членов нового состава правительства, который председатель правительства Дмитрий Медведев огласил 7 мая, Дворковича не оказалось.

В предыдущем правительстве он в должности вице-премьера курировал сельское хозяйство, промышленность, ТЭК, транспорт и электроэнергетику.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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подорожают написал 14.05.2018 13:24
однозначно
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