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Московский листок

Рекордное число россиян заявили, что страна становится изгоем

Опубликовано 14.05.2018 в разделе комментариев 3

Рекордное число россиян заявили, что страна становится изгоем

Число россиян, которые считают, что страна находится в изоляции от остального мира, достигло максимальных показателей (56%), сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на исследование "Левада-центра". Количество тех, кого это беспокоит, выросло за последний год сразу на 12 процентных пунктов. На столько же - с 66 до 54% - снизилась доля опрошенных, считающих, что России надо укреплять связи с Западом. Число негативных оценок западных стран выросло, а число положительных — снизилось. Около 40% опрошенных считают, что к странам Запада в России относятся "без особых чувств". Еще 25% респондентов, уверены, что к России на Западе в основном относятся со страхом. 21% участников опроса полагают, что западные страны к России относятся с тревогой, а 16% считают, что на Западе страну презирают.

После введения очередных санкций поднялась новая волна, при этом россияне все чаще ощущают западную критику, которая в пропаганде транслируется как русофобия, рассказал директор "Левада-центра" Лев Гудков. По его словам, большинство респондентов понимают, что Россия становится изгоем, а рост безразличия к западным странам - это попытка дистанцироваться от негативных чувств и сделать вид, что россияне "здесь не при чем".

Россияне постепенно начинают осознавать масштаб проблемы, считает политолог Андрей Кортунов. Про его слова, граждане сначала думали, что всплеск антироссийских действий будет недолговечным, потом были надежды на нового президента США и выборы в ряде стран Европы, теперь же растет понимание, что конфронтация затянулась надолго.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Иваныч написал 14.05.2018 13:15
Все, кто не дает себя ограбить, для Запада враги и нарушители демократии.
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(без названия)
стоик1169 написал 14.05.2018 13:04
К русским людям на Западе относятся доброжелательно.
Презрительно относятся в сортирному Карлику и его коллективу?
сортирный Карлик не вечен - заболеет сифилисом и умрет?
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Ежу понятно
Ёжик в тумане написал 14.05.2018 12:48
Не просто "надолго", а на всю вашу оставшуюся жизнь. Аминь.
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