Казахский активист Мурат Тунгишбаев арестован, в его квартире проведён обыск

10 мая в Бишкеке был арестован гражданский активист и блогер из Казахстана Мурат Тунгишбаев. В его квартире был проведен обыск сотрудниками Государственного Комитета Национальной Безопасности по запросу казахстанских властей. До этого состоялось решение суда, которое выдало ордер на обыск и арест Мурата Тунгишбаева по якобы возбужденному уголовному делу.

Кыргызские спецслужбы действовали в рамках соглашения о правовой помощи и взаимной выдаче преступников на основании решения алматинского суда от 4 мая, в котором предусмотрен арест и личный обыск Мурата Тунгишбаева и Руслана Тойчиева. Они обвиняются в участии экстремистский партии «Демократический Выбор Казахстана» и теперь им грозит экстрадиция и помещение в СИЗО Алматы.

Властям Кыргызстана не впервой выдавать оппозиционных активистов Казахстану, хотя это было до апрельской революции 2010 года. Теперь после ухода с поста президента Алмазбека Аатамбаева, похоже взаимодействие спецслужб двух стран снова налаживается. Это несмотря на многочисленные попытки офицеров того же назарбаевского КНБ вести подрывную деятельность в Кыргызстане во время президентских выборов.

Несмотря на то, что мы не разделяем политические взгляды Мурата Тунгишбаева и его соратников, но в этой ситуации выражаем протест на данные действия сотрудников ГКНБ и призываем власти Кыргызстана отказаться от планов экстрадиции в Казахстан, где его ждут пытки и невыносимые условия заключения.

Мы убеждены, что вся эта кампания по борьбе с инакомыслием на самом деле является прикрытием для борьбы с сопротивлением разных групп и граждан с совершенно разными политическими взглядами и идеями, но которых власти скопом записывают в «экстремисты». В этой ситуации нам надо защищать всех политических заключенных независимо от их партийной принадлежности или политических убеждений.

Новость по теме:

Декоммунизация по-казахстански