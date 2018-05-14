"Газпрому" снова разрешили направить на дивиденды менее 50% прибыли

Правительство разрешило "Газпрому" в этом году сохранить выплату дивидендов на уровне 2016 года - 190 млрд руб. или 26% от чистой прибыли по МСФО. Как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников, государственным представителям в компании рекомендовали поддержать это решение.

Вопрос о дивидендах рассмотрят на заседании совета директоров 16 мая. Ранее и.о. вице-премьера Аркадий Дворкович допускал исключения из требований, согласно которым на дивиденды госкомпании должны направлять половину чистой прибыли.

Газовый монополист объясняет невозможность выплачивать 50 процентов от прибыли такими масштабными проектами, как «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Северный поток-2». Для их реализации компании потребуется инвестпрограмма: 1,27 триллиона рублей в нынешнем году и 1,4 триллиона рублей в 2019 году. Для выполнения программы концерн планирует привлечь рекордные 417 миллиарда рублей на внешних рынках, отмечают собеседники газеты.

Напомним, что правительство уже не первый год пытается заставить госкомпании направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. Так в конце апреля 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и федеральным органам исполнительной власти обеспечить принятие решений о выплате дивидендов госкомпаниями на уровне не менее 50% от годовой прибыли по МСФО. Владимир Путин одобрил это предложение. Однако в прошлом году как и в 2016 году газовая монополия эти предписания не выполнила.

Вместе с тем, "Газпром" в 2017 году увеличил выплаты членам правления и совета директоров на 2,3% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на рекордно низкие финансовые показатели. Как следует из отчета холдинга по РБСУ, топ-менеджеры газового монополиста получили суммарно 3,269 млрд рублей. В 2016 году данное вознаграждение составляло 3,196 млрд рублей.

Итоговая сумма включает как регулярное вознаграждение, так и премии, уточняет отмечается в отчете. По итогам девяти месяцев прошлого года на премиальные приходилось 68% всей оплаты руководства, или почти 1,5 млрд рублей.

Отметим, что в 2017 году чистая прибыль ПАО "Газпром" упала более чем в четыре раза - до 100,297 млрд рублей с 411,425 млрд рублей в 2016 году. Таким образом, прибыль головной компании упала до минимального значения за последние 15 лет.