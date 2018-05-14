Всемирная Федерация профсоюзов неонацистам на Украине не указ

7-го мая 2018 года около 15ч. 20 мин. группа неонацистских отморозков из "Национального корпуса" взломала арендованное помещение, которое занимает общественная организция “Трудовая Харьковщина“, и устроила погром.

Со стен были сброшены эмблемы, стенды, плакаты, портреты Ленина, членов Генерального штаба и военачальников, руководивших военными действиями в годы Великой Отечественной войны, портрет первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и другие атрибуты наглядной агитации. Разломаны стулья, похищены знамёна и просто красные полотнища с призывами.

Но всего чудовищней то, как поиздевались фашисты над известным плакатом “РОДИНА МАТЬ ЗОВЁТ!”. Его разодрали на куски, какая-то мразь выколола глаз Матери, рамку, на которой находился плакат, разломали.

И это буквально накануне 9-го Мая – Дня ПОБЕДЫ?! Или именно потому, что перед Днём Победы?

Прибывшие на место преступления немногочисленные телевизионщики просили членов организации "Трудовая Харьковщина", присутствовавших на месте шабаша нацистов, не называть погромщиков нацистами...

Но разве кто-либо другой мог бы так ненавидеть нашу ПОБЕДУ, кроме настоящих фашистов?

Современные украинские власти взрастили бандеровскую сволочь в нашей славной многонациональной, некогда дружной и единой Украине.

За это их надо привлечь к ответу. Когда-нибудь обязательно ответят!

А вот как тут “демократическая” Европа никак не может разглядеть коричневый нацистский окрас в реальных делах тех, кто решил диктовать всему народу свои порядки и насаждать свою нацистскую идеологию? Это весьма дурно пахнет, господа.

9 мая Всемирная Федерация Профсоюзов выпустила текст заявления протеста, которое было отправлено украинским властям.

Мы также публикуем текст данного заявления.

Всемирная Федерация профсоюзов, которая является воинственным голосом 92 миллионов трудящихся в 126 странах мира, решительно осуждает нападение на офис организации "Трудовая Харьковщина", совершённое 05.07.2018 в Харькове, на Украине, ультраправой организацией “Национальный корпус”, которая уничтожила оборудование и важный наглядный материал организации.

Это трусливое нападение произошло после мобилизации рабочих Украины по случаю Первомая, что еще раз доказывает, что фашизм идет рука об руку с интересами крупных монополий и хочет, чтобы рабочие молчали и были запуганы.

Выражаем поддержку и солидарность профсоюзным активистам “Трудовой Харьковщины” и призываем трудящихся Харькова и Украины усилить борьбу за изоляцию ультраправых групп и за улучшение трудовых и социальных прав.

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