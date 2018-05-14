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Московский листок

Всемирная Федерация профсоюзов неонацистам на Украине не указ

Опубликовано 14.05.2018 автором Павел Тищенко, Харьков в разделе комментариев 2

украина вов харьков неонацизм бойкотпобеды
Всемирная Федерация профсоюзов неонацистам на Украине не указ

7-го мая 2018 года около 15ч. 20 мин. группа неонацистских отморозков из "Национального корпуса" взломала арендованное помещение, которое занимает общественная организция “Трудовая Харьковщина“, и устроила погром.

Со стен были сброшены эмблемы, стенды, плакаты, портреты Ленина, членов Генерального штаба и военачальников, руководивших военными действиями в годы Великой Отечественной войны, портрет первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и другие атрибуты наглядной агитации. Разломаны стулья, похищены знамёна и просто красные полотнища с призывами.

 

Но всего чудовищней то, как поиздевались фашисты над известным плакатом “РОДИНА МАТЬ ЗОВЁТ!”. Его разодрали на куски, какая-то мразь выколола глаз Матери, рамку, на которой находился плакат, разломали. 

И это буквально накануне 9-го Мая – Дня ПОБЕДЫ?! Или именно потому, что перед Днём Победы?

Прибывшие на место преступления немногочисленные телевизионщики просили членов организации "Трудовая Харьковщина", присутствовавших на месте шабаша нацистов, не называть погромщиков нацистами...

Но разве кто-либо другой мог бы так ненавидеть нашу ПОБЕДУ, кроме настоящих фашистов?

Современные украинские власти взрастили бандеровскую сволочь в нашей славной многонациональной, некогда дружной и единой Украине.

За это их надо привлечь к ответу. Когда-нибудь обязательно ответят!

А вот как тут “демократическая” Европа никак не может разглядеть коричневый нацистский окрас в реальных делах тех, кто решил диктовать всему народу свои порядки и насаждать свою нацистскую идеологию? Это весьма дурно пахнет, господа.

9 мая Всемирная Федерация Профсоюзов выпустила текст заявления протеста, которое было отправлено украинским властям.

Мы также публикуем текст данного заявления.

Всемирная Федерация профсоюзов, которая является воинственным голосом 92 миллионов трудящихся в 126 странах мира, решительно осуждает нападение на офис организации "Трудовая Харьковщина", совершённое 05.07.2018 в Харькове, на Украине, ультраправой организацией “Национальный корпус”, которая уничтожила оборудование и важный наглядный материал организации.

Это трусливое нападение произошло после мобилизации рабочих Украины по случаю Первомая, что еще раз доказывает, что фашизм идет рука об руку с интересами крупных монополий и хочет, чтобы рабочие молчали и были запуганы.

Выражаем поддержку и солидарность профсоюзным активистам “Трудовой Харьковщины” и призываем трудящихся Харькова и Украины усилить борьбу за изоляцию ультраправых групп и за улучшение трудовых и социальных прав.

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Всего комментариев к статье: 2
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Ебаньку 1169. И меньше. И больше...
-Что это? написал 14.05.2018 13:31
Вижу заголовок "Всемирная Федерация профсоюзов неонацистам на Украине не указ" и что есть к этому материалу (1) коммент.
Что-то сразу подсказало перед открыванием статьи -"Ебанько" с этими своими номерами и выворачиванием ж опы наизнанку-лишь бы свою "информацию" донести в виде глупого вопроса.
Захожу...Точно!
Не важно, как фраза смотрится, главное-знак вопроса поставить!:)))
Не Света, не Дима с запором, а именно номерной Ебанько...
Ничего. Сейчас и эти набегут...
-------------------------------
А то, что скоты на Украине будут отвечать-сомнений нет.
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(без названия)
стоик1169 написал 14.05.2018 13:09
Современные украинские власти - поголовно сионисты и бывшие члены КПСС и ВКСМ ?
.
Таким образом Сионизм - это Фашизм, который убивал честных евреев, не согласных с Сионизмом?
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