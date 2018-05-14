Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Кудрин согласился возглавить Счетную палату

Опубликовано 14.05.2018 в разделе комментариев 1

Кудрин согласился возглавить Счетную палату

Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин согласился занять пост председателя Счетной палаты России, сообщает Интерфакс со ссылкой на одного из участников заседания фракции "Единая Россия" в Госдуме.

"Да, согласился", - сообщил он в ответ на соответствующий вопрос агентства.

В конце прошлой недели «Единая Россия» предложила Кудрину возглавить Счетную палату РФ и пригласила его на заседание своего президиума в понедельник. С премьером Дмитрием Медведевым согласовано предложение относительно нового кадрового назначения Кудрина, сообщил в пятницу лидер парламентского большинства в Госдуме Сергей Неверов.

Согласно действующему законодательству, председателя Счетной палаты назначают на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых президент выбирает одного и вносит на утверждение в нижнюю палату парламента. Если ни одна из предложенных Госдумой кандидатур президента не устраивает, то он может выдвинуть другого претендента.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
kirilis написал 14.05.2018 13:18
Ну, все, этот как надо посчитает...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Трамп выходит из ядерной сделки с Ираном, чтобы не возвращать 150 млрд
Трамп выходит из ядерной сделки с Ираном, чтобы не...
12.05.2018
"Поматросили и бросили": Анатолий Баранов о евроинтегарции Украины
"Поматросили и бросили": Анатолий Баранов о евроин...
13.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ВЦИОМ: 45% россиян считают, что страну ожидают худшие времена (1)
В Бурятии жители Закаменского района не пустили китайцев рубить свои леса (0)
Кудрин согласился возглавить Счетную палату (1)
"Газпрому" снова разрешили направить на дивиденды менее 50% прибыли (1)
Всемирная Федерация профсоюзов неонацистам на Украине не указ (2)
Рекордное число россиян заявили, что страна становится изгоем (3)
Казахский активист Мурат Тунгишбаев арестован, в его квартире проведён обыск (0)
Дворковича выдвинули в совет директоров РЖД (1)
Полисы ОСАГО могут подорожать с 31 августа (0)
Следом за миллиардером Слабиковым арестовывают всю его питерскую семейку (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Как это надо понимать?
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: О "гремлинах", Сурке и от АПН Северо-Запад
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Внешняя зависимость полная
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 40
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss