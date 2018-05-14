Кудрин согласился возглавить Счетную палату

Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин согласился занять пост председателя Счетной палаты России, сообщает Интерфакс со ссылкой на одного из участников заседания фракции "Единая Россия" в Госдуме.

"Да, согласился", - сообщил он в ответ на соответствующий вопрос агентства.

В конце прошлой недели «Единая Россия» предложила Кудрину возглавить Счетную палату РФ и пригласила его на заседание своего президиума в понедельник. С премьером Дмитрием Медведевым согласовано предложение относительно нового кадрового назначения Кудрина, сообщил в пятницу лидер парламентского большинства в Госдуме Сергей Неверов.

Согласно действующему законодательству, председателя Счетной палаты назначают на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых президент выбирает одного и вносит на утверждение в нижнюю палату парламента. Если ни одна из предложенных Госдумой кандидатур президента не устраивает, то он может выдвинуть другого претендента.