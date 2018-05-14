ВЦИОМ: 45% россиян считают, что страну ожидают худшие времена

Большинство россиян довольны жизнью и положительно оценивают ситуацию в стране, свидетельствуют результаты майского опроса ВЦИОМ. "Индекс социальных оценок относительно личной жизни в апреле 2018 года составляет 60 п., в аналогичные периоды 2015-2017 годов он составлял 46, 35 и 53 п. соответственно", - отмечают социологи.

На вопрос, "как вы оцениваете свою жизнь?", 77% респондентов ответили "очень хорошо", "хорошо" или "скорее хорошо". Положение в стране положительно оценили 68% опрошенных.

Между тем 45% опрошенных убеждены, что тяжелые времена для России и ее жителей еще впереди. По сравнению с мартом 2018 года этот показатель резко увеличилось - тогда худшего ждало лишь 36% опрошенных. О том, что худшее осталось в прошлом заявили 25% респондентов, еще 18% считают, что самые сложные времена мы переживаем прямо сейчас.

По словам главы ВЦИОМ Константина Абрамова, рост пессимистических настроений в обществе связан с «внешнеполитической конъюнктурой» и соответствующим информационным фоном, а также с «социально-экономической проблематикой».