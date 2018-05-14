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Московский листок

В Бурятии жители Закаменского района не пустили китайцев рубить свои леса

Опубликовано 14.05.2018 в разделе комментариев 1

сырьевая империя силовигархия кнр бурятия лес
В Бурятии жители Закаменского района не пустили китайцев рубить свои леса

Жители Закаменского района Бурятии отстояли свой лес. На собрании 11 мая было решено «не предоставлять в аренду для заготовки древесины и пиломатериалов лесные участки ООО «МТК-Дженькей на территории Закаменского района».

Таким образом, китайская компания «Дженькей» не будет заниматься лесозаготовкой в Закаменском районе, чего и добивались местные жители. 

Активные действия против «вторжения» китайцев в лес жители Закаменского района начали предпринимать в начале мая 2018 года. Именно тогда в интернете появилась петиция, автор которой призывал запретить вырубку леса в районе в рамках инвестиционного проекта ООО «МТК-Дженькей» «Создание комплекса лесной и перерабатывающей инфраструктуры в Республике Бурятия». 

По словам автора петиции, планировалось, что инвестиционный проект будет реализовываться на лесном участке площадью 81 566 га с ежегодным объемом заготовки 83,5 тыс. куб. м.

Кроме того, составитель петиции уверял, что вырубка леса в Закаменском районе противоречит программе охраны и защиты озера Байкал, так как реки района, в том числе и тех территорий, где запланирована вырубка, входят в водосборную систему Байкала.

За неделю петицию, адресованную главе Бурятии Алексею Цыденову, подписали более 17 тысяч человек. 

Тем временем власти Бурятии уверяли, что не надо бояться слова «китайский».

В республиканском правительстве ИА REGNUM сообщили, что китайское предприятие должно было заняться заготовкой и глубокой переработкой лиственницы, которая «не востребована на внутреннем и внешнем рынках».

По информации республиканского правительства, китайские инвесторы готовы были вложить в лесоперерабатывающий комплекс Бурятии 753 млн рублей, а налоговые отчисления при выходе предприятия на полную мощность могли бы составить порядка 80 млн рублей в год. Количество рабочих мест на предприятии — 200. 

11 мая в правительстве Бурятии состоялось совещание по вопросам, касающимся освоения лесов на территории Закаменского района. На волне огромного общественного резонанса было решено, что в районе будет создан общественный совет по контролю за реализацией инвестпроекта. 

Гендиректор ООО «МТК-Дженькей» Ли Шубо на совещании заявил, что «в случае несогласия населения с условиями ведения проекта компания готова разместить производство в другом районе».

Подводя итоги, зампред правительства Бурятии по экономическому развитию Игорь Зураев подчеркнул, что у жителей Закаменского района есть выбор: 

«Процедура освоения лесов ещё не началась. До этого этапа как минимум полтора года.

Нам предстоит пройти большой путь согласований, в том числе с жителями района. Люди должны сами решить, отказаться им от того, чтобы Закамна стала площадкой для инвестиций в области освоения лесов, или подобрать другие участки для проекта, чтобы была польза для жителей и всего района».

И как стало известно сегодня, 12 мая, на встрече жителей Закаменского района с членами правительства Бурятии было решено не предоставлять в аренду (на 49 лет — прим. ИА REGNUM ) для заготовки древесины и пиломатериалов лесные участки компании «МТК-Дженькей».

Также в протоколе собрания жителей указано, что в каждом поселении на участках лесничеств необходимо провести зонирование для нужд различных категорий лесопользователей. 

«Реакция на эту ситуацию — двойственная. С одной стороны, людей, которые считают, что если придут китайцы, то лесов не останется, можно понять. Потому что «хищническое отношение» гостей из Поднебесной к нашим ресурсам — чётко прослеживается», — комментирует правозащитник Виталий Хонихоев (Бурятия).

По его словам, жители региона уже не слишком-то доверяют властям. 

«Наши власти говорят, что не надо бояться китайцев. Да, если они после вырубки какого-то количества леса проведут рекультивацию и сделают всё, как положено, казалось бы, бояться действительно нечего. Но у нас сформировался кризис доверия к власти, потому что, по моему мнению, процентов 60, а то и 70 вырубок у нас в Бурятии — нелегальны. И все эти вырубки люди связывают с китайцами. На самом деле вырубают не китайцы, а местные, но сдают они лес китайцам. И китайцы, работающие в этих приёмочных пунктах, естественно, сильно не интересуются, откуда лес. И глядя на масштабы происходящего, местное население властям не верит — везде бардак до такой степени, что власти ничего не контролируют. И когда идёт речь о сдаче в аренду большого участка леса, люди закономерно начинают думать, что вырубят вообще всю Бурятию к чертям», — резюмировал правозащитник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение о намерении реализовать инвестиционный проект по созданию в Бурятии комплекса лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры руководитель республики Алексей Цыденов и гендиректор ООО «МТК-Дженькей» Ли Шубо подписали 5 июня 2017 года. Цыденов тогда назвал данный проект «перспективным для республики». 

Однако местным жителям не понравилось, что лес передадут китайской компании в аренду на 49 лет. 

«Если зайдут китайцы, не останется ничего», — цитировали местные СМИ одну из жительниц Закаменского района.

От редакции: Из РФ в КНР стабильно идёт вал сырья - процесс этот регулируется на самом высоком уровне. КНР добывает в РФ даже уголь, не говоря уже о тех поставках газа и нефти, которыми так любят хвастаться Путин и его старые друзья Миллер и Сечин. То, что на локальном уровне удалось, и не властям, а как раз гражданам остановить этот грабёж природы, которая тоже ведь советское, социалистическое наследство - хорошо, но этого явно мало...

И побережье Байкала медленно захватывают китайские "товарищи", и в Забайкалье идёт варварская вырубка лесов в местах богатых древесным углём - тут фронт работ для тех, кто попытается заткнуть эту брешь сырьевой экономики Путинской России - огромен. Однако есть серьёзные препятствия на данном пути - Кремль в полном его обновлённом составе правительства Медведева. Ведь это он выдаёт лицензии нашим, отечественным олигархам, а они уже отдают участки "своей" земли как недропользователи техническим компаниям - китайским. И они же находят покупателя - там, в КНР, само собой...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
дурачок написал 14.05.2018 15:13
китайцев надо гнать из рф. всех до одноо
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