Силуанов рассказал о поддержке попавших под санкции миллиардеров

Попавший под американские санкции миллиардер Виктор Вексельберг уже получил государственную поддержку, заявил и.о. министра финансов Антон Силуанов. "Вексельбергу уже поддержка была оказана, неделю назад. По суммам мне просто не хотелось бы просто говорить", - цитирует чиновника Интерфакс.

Отвечая на вопрос, в полном ли объеме оказана помощь Вексельбергу, запросившему у государства в общей сложности 5,7 млрд долларов, Силуанов сказал: "Сумма обсуждается. Не хотелось бы сейчас говорить. Это такие частные дела, частные компании. В любом случае, банк будет предоставлять ликвидность на общих основаниях", - отметил и.о. министра.

Он также отметил, что Минфин прорабатывает вопросы кредитной поддержки компаний, попавших под санкции США.

"Вопрос в первую очередь компаний, подпавших под санкции - "РусАла", "ГАЗа" - рассматривается вопрос кредитной поддержки за счет банка, который создан государством, Промсвязьбанка", - сказал и.о. министра.

В начале апреля США ввели новые санкции против ряда российских миллиардеров и подконтрольных им компаний. В частности, в санкционный список попали Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

По словам Силуанова, компании, попавшие под новые санкции США, запросили у правительства финансовую поддержку на сумму порядка 100 миллиардов рублей.