Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

А вот армянский майдан Путину понравился: победителей не судят

Опубликовано 14.05.2018 в разделе комментариев 0

А вот армянский майдан Путину понравился: победителей не судят

Владимир Путин встретился в Сочи с лидером уличных протестов Армении и ее новым премьер-министром Николом Пашиняном. Глава российского государства выразил надежду, что при новом правительстве Армении отношения между Москвой и Ереваном будут развиваться не менее динамично, чем раньше. 

"Я хочу пожелать вам успехов на посту руководителя правительства и надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор", - цитирует Владимира Путина "Интерфакс". 

Президент РФ подчеркнул, что Россия "рассматривает Армению как ближайшего партнера и союзника в регионе", добавив, что это касается и экономического взаимодействия, и вопросов безопасности. Путин выразил надежду на то, что "очень хорошие результаты", которые демонстрирует экономическое сотрудничество РФ и Армении в последнее время, "удастся не только сохранить, но и приумножить". 

Российский лидер также напомнил, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Армении, на ее долю приходится более 25% товарооборота Армении, а российские капиталовложения составляют 35% всех инвестиций в армянскую экономику. "Москва будет также активно работать с Ереваном на международной арене, в международных организациях, начиная с ООН, где Армения и Россия всегда поддерживали друг друга, и заканчивая нашими региональными организациями - и в сфере безопасности, и в сфере экономического развития", - заверил президент. 

"Есть то, что не нуждается в обсуждении, - это стратегические союзнические отношения между Арменией и Россией, по этому вопросу в Армении существует консенсус", - в свою очередь, заявил Пашинян. По его мнению, никто никогда не ставил и не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений. 

"Мы настроены дать новый импульс этим отношениям и в политическом смысле, и в торгово-экономической сфере", - подчеркнул глава правительства Армении. Он также выразил надежду на развитие отношений с Россией в военно-технической отрасли. В связи с этим Пашинян вспомнил парад 9 мая, выразив "восхищение достижениями российского военно-промышленного комплекса". 

Кроме того, новый премьер Армении особо отметил: "Мы очень высоко ценим сбалансированную позицию, которую Россия продемонстрировала в ходе нашего внутриполитического кризиса". "Это была очень конструктивная позиция. И я думаю, что это высоко ценится не только со стороны нашего правительства, но и вообще в армянском обществе", - заверил лидер уличных протестов страны.

Напомним, 26 апреля лидер армянской оппозиции Никол Пашинян, выступая перед своими сторонниками на площади Республики в центре Еревана, объявил о полученных из Москвы гарантиях невмешательства российских властей в политический кризис в Армении. Об этом сообщает агентство Reuters. 

"У меня была встреча с официальным лицом из Москвы. Я получил гарантии того, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Армении", - приводит агентство слова из выступления Пашиняна. 

Ранее парламентская фракция "Елк" выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост нового премьер-министра страны. Накануне оппозиционер заявлял, что готов стать главой кабинета министров, если народ "возложит на него ответственность". 

В Ереване и других городах Армении с 13 апреля проходили митинги оппозиции, требовавшей сперва недопущения избрания, а затем выхода в отставку премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, избранного парламентом 17 апреля. В конце концов 23 апреля он покинул свой пост. В тот же день президент Армении распустил правительство республики.

Материалы по теме:

Пашинян похвастался перед своим майданом нейтралитетом кремлядей

Армении оппозиция обещает новое правительство без олигархов и вендетт...

Пашинян уже победил на безальтернативных выборах и готовится премьерствовать



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Трамп выходит из ядерной сделки с Ираном, чтобы не возвращать 150 млрд
Трамп выходит из ядерной сделки с Ираном, чтобы не...
12.05.2018
"Поматросили и бросили": Анатолий Баранов о евроинтегарции Украины
"Поматросили и бросили": Анатолий Баранов о евроин...
13.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Силуанов рассказал о поддержке попавших под санкции миллиардеров (2)
А вот армянский майдан Путину понравился: победителей не судят (0)
ВЦИОМ: 45% россиян считают, что страну ожидают худшие времена (5)
В Бурятии жители Закаменского района не пустили китайцев рубить свои леса (2)
Кудрин согласился возглавить Счетную палату (1)
"Газпрому" снова разрешили направить на дивиденды менее 50% прибыли (1)
Всемирная Федерация профсоюзов неонацистам на Украине не указ (3)
Рекордное число россиян заявили, что страна становится изгоем (5)
Казахский активист Мурат Тунгишбаев арестован, в его квартире проведён обыск (0)
Дворковича выдвинули в совет директоров РЖД (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Вернулся ли к Путину нефтяной фарт?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Как это надо понимать?
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: О "гремлинах", Сурке и от АПН Северо-Запад
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Внешняя зависимость полная
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss