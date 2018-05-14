А вот армянский майдан Путину понравился: победителей не судят

Владимир Путин встретился в Сочи с лидером уличных протестов Армении и ее новым премьер-министром Николом Пашиняном. Глава российского государства выразил надежду, что при новом правительстве Армении отношения между Москвой и Ереваном будут развиваться не менее динамично, чем раньше.

"Я хочу пожелать вам успехов на посту руководителя правительства и надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор", - цитирует Владимира Путина "Интерфакс".

Президент РФ подчеркнул, что Россия "рассматривает Армению как ближайшего партнера и союзника в регионе", добавив, что это касается и экономического взаимодействия, и вопросов безопасности. Путин выразил надежду на то, что "очень хорошие результаты", которые демонстрирует экономическое сотрудничество РФ и Армении в последнее время, "удастся не только сохранить, но и приумножить".

Российский лидер также напомнил, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Армении, на ее долю приходится более 25% товарооборота Армении, а российские капиталовложения составляют 35% всех инвестиций в армянскую экономику. "Москва будет также активно работать с Ереваном на международной арене, в международных организациях, начиная с ООН, где Армения и Россия всегда поддерживали друг друга, и заканчивая нашими региональными организациями - и в сфере безопасности, и в сфере экономического развития", - заверил президент.

"Есть то, что не нуждается в обсуждении, - это стратегические союзнические отношения между Арменией и Россией, по этому вопросу в Армении существует консенсус", - в свою очередь, заявил Пашинян. По его мнению, никто никогда не ставил и не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений.

"Мы настроены дать новый импульс этим отношениям и в политическом смысле, и в торгово-экономической сфере", - подчеркнул глава правительства Армении. Он также выразил надежду на развитие отношений с Россией в военно-технической отрасли. В связи с этим Пашинян вспомнил парад 9 мая, выразив "восхищение достижениями российского военно-промышленного комплекса".

Кроме того, новый премьер Армении особо отметил: "Мы очень высоко ценим сбалансированную позицию, которую Россия продемонстрировала в ходе нашего внутриполитического кризиса". "Это была очень конструктивная позиция. И я думаю, что это высоко ценится не только со стороны нашего правительства, но и вообще в армянском обществе", - заверил лидер уличных протестов страны.

Напомним, 26 апреля лидер армянской оппозиции Никол Пашинян, выступая перед своими сторонниками на площади Республики в центре Еревана, объявил о полученных из Москвы гарантиях невмешательства российских властей в политический кризис в Армении. Об этом сообщает агентство Reuters.

"У меня была встреча с официальным лицом из Москвы. Я получил гарантии того, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Армении", - приводит агентство слова из выступления Пашиняна.

Ранее парламентская фракция "Елк" выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост нового премьер-министра страны. Накануне оппозиционер заявлял, что готов стать главой кабинета министров, если народ "возложит на него ответственность".

В Ереване и других городах Армении с 13 апреля проходили митинги оппозиции, требовавшей сперва недопущения избрания, а затем выхода в отставку премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, избранного парламентом 17 апреля. В конце концов 23 апреля он покинул свой пост. В тот же день президент Армении распустил правительство республики.

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