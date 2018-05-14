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Московский листок

На границе Газы идут ожесточённые бои гражданских палестинцев и военных израильтян

Опубликовано 14.05.2018 в разделе комментариев 0

израиль палестина газа
На границе Газы идут ожесточённые бои гражданских палестинцев и военных израильтян

На границе сектора Газы и Израиля происходят массовые столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими в преддверии открытия посольства США в Иерусалиме. Число погибших и раненых постоянно растет. По последним данным, число убитых достигло 40, сообщает телеканал Sky News Arabia. 

Al Jazeera отмечает, что число раненых приблизилось к 1700. По данным местного Минздрава, не менее 74 раненых - подростки младше 18 лет, еще 23 - женщины и еще восемь - журналисты. Большинство раненых и погибших получили огнестрельные ранения. В числе убитых - 14-летний подросток и женщина, передает ТАСС. 

В протестах принимают участие несколько тысяч палестинцев - жителей анклава, передает Reuters. По оценке Al Jazeera, речь идет о приблизительно 10 тысяч человек. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что "в насильственных беспорядках в 12 районах вдоль забора безопасности в секторе Газа" участвуют более 35 тысяч палестинцев.

Напомним, сегодня же лидер террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Айман аль-Завахири в связи с решением президента США Дональда Трампа о переводе американского посольства в Иерусалим призвал своих сторонников продолжать джихад против Соединенных Штатов, сообщает The Guardian. 

В пятиминутном видеоролике под названием "Тель-Авив - тоже мусульманская земля" Аль-Завахири, возглавивший террористическую группировку после убийства Усамы бен Ладена в 2011 году, осудил примиренческую политику палестинской администрации, назвав ее представителей "торговцами Палестиной". Лидер "Аль-Каиды" призвал своих последователей взяться за оружие. 

В своем заявлении Аль-Завахири отметил, что "Трамп показал истинное лицо современных крестоносцев, с которыми нужно бороться не отстаиванием своей позиции и умиротворением, а сопротивлением путем мобилизации и джихада". Он напомнил, что бен Ладен объявил США "первым врагом мусульман", и поклялся, что не успокоится до тех пор, пока все неверные не покинут "землю пророка Мухаммеда".  

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