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Московский листок

Чистый отток капитала из России подскочил на 17,3%

Опубликовано 14.05.2018 в разделе комментариев 0

Чистый отток капитала из России подскочил на 17,3%

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле вырос на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21 миллиард долларов, говорится в сообщении ЦБ.

"В отличие от предыдущего года, чистое кредитование осуществлялось преимущественно за счет увеличения зарубежных активов прочих секторов при незначительном влиянии операций банковского сектора", - отмечается в сообщении.

Отметим, что в конце марта Банк России представили прогноз, согласно которому вывоз капитала за весь текущий год должен составить 19 млрд долларов против 24.8 млрд долларов в 2017. Таким образом прогнозный годовой показатель оказался превышен уже в первом квартале.

 



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