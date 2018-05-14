Чистый отток капитала из России подскочил на 17,3%

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле вырос на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21 миллиард долларов, говорится в сообщении ЦБ.

"В отличие от предыдущего года, чистое кредитование осуществлялось преимущественно за счет увеличения зарубежных активов прочих секторов при незначительном влиянии операций банковского сектора", - отмечается в сообщении.

Отметим, что в конце марта Банк России представили прогноз, согласно которому вывоз капитала за весь текущий год должен составить 19 млрд долларов против 24.8 млрд долларов в 2017. Таким образом прогнозный годовой показатель оказался превышен уже в первом квартале.