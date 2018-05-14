Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Роскосмос" усилят Рогозиным

Опубликовано 14.05.2018 в разделе комментариев 1

"Роскосмос" усилят Рогозиным

Исполняющему обязанности вице-премьера Дмитрию Рогозину, не вошедшему в обновленный состав правительства, предложили возглавить "Роскосмос", сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле, Минобороны и окружении чиновника.

"Рассматривалось два основных варианта дальнейшего трудоустройства Рогозина: в Кремле, при этом речь шла о позиции помощника или советника президента, либо возглавить ракетно-космический холдинг, который планируется создать", - сообщил собеседник агентства, близкий к Кремлю. По его словам, предварительное решение по одному из вариантов уже принято.

"Планируется переход Рогозина в «Роскосмос», который ожидает большое реформирование", - рассказал источник в окружении Рогозина.

Источник в Минобороны отметил, что президент дал Рогозину исправить ошибки, который тот допустил во время работы в ВПК. "Рогозина [назначат] на космос, чтобы потом, когда создадут ракетно-космический холдинг, сделать его руководителем этой структуры", - пояснил он.

Издание напоминает, что в конце прошлого года эксперты фонда «Петербургская политика» назвали Дмитрия Рогозина в числе министров-«аллергенов» для общественного мнения. В частности, у вице-премьера был низкий коэффициент позитивного восприятия в СМИ, отмечали эксперты.

Рогозин курировал первый в истории пуск с космодрома Восточный, который был перенесен на следующий день из-за «автоматического отбоя циклограммы». Второй пуск оказался неудачным. Премьер-министр Дмитрий Медведев критиковал чиновников, среди которых был и Рогозин, которые «бодро успели отрапортовать» об успехе пуска, и потребовал наказать виновных в неудаче.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик1169 написал 14.05.2018 21:11
РОГАгозин похож на хряка... в умственном развитии?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Трамп выходит из ядерной сделки с Ираном, чтобы не возвращать 150 млрд
Трамп выходит из ядерной сделки с Ираном, чтобы не...
12.05.2018
"Поматросили и бросили": Анатолий Баранов о евроинтегарции Украины
"Поматросили и бросили": Анатолий Баранов о евроин...
13.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Роскосмос" усилят Рогозиным (1)
Чистый отток капитала из России подскочил на 17,3% (0)
На границе Газы идут ожесточённые бои гражданских палестинцев и военных израильтян (6)
Силуанов рассказал о поддержке попавших под санкции миллиардеров (3)
А вот армянский майдан Путину понравился: победителей не судят (3)
ВЦИОМ: 45% россиян считают, что страну ожидают худшие времена (6)
В Бурятии жители Закаменского района не пустили китайцев рубить свои леса (2)
Кудрин согласился возглавить Счетную палату (1)
"Газпрому" снова разрешили направить на дивиденды менее 50% прибыли (1)
Всемирная Федерация профсоюзов неонацистам на Украине не указ (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Наследники Маркса готовы взять власть в России?
Дарья Митина Дарья Митина: Зюганoв, насрав на все партийные прoцедуры, выдвинул в мэры Мoсквы сoбственный кoшелёк
Дарья Митина Дарья Митина: Всем, всем, всем!!! Сегoдня пoследний день!!! Тoрoпитесь!!!!!
Максим Калашников Максим Калашников: Вернулся ли к Путину нефтяной фарт?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Как это надо понимать?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss