"Роскосмос" усилят Рогозиным

Исполняющему обязанности вице-премьера Дмитрию Рогозину, не вошедшему в обновленный состав правительства, предложили возглавить "Роскосмос", сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле, Минобороны и окружении чиновника.

"Рассматривалось два основных варианта дальнейшего трудоустройства Рогозина: в Кремле, при этом речь шла о позиции помощника или советника президента, либо возглавить ракетно-космический холдинг, который планируется создать", - сообщил собеседник агентства, близкий к Кремлю. По его словам, предварительное решение по одному из вариантов уже принято.

"Планируется переход Рогозина в «Роскосмос», который ожидает большое реформирование", - рассказал источник в окружении Рогозина.

Источник в Минобороны отметил, что президент дал Рогозину исправить ошибки, который тот допустил во время работы в ВПК. "Рогозина [назначат] на космос, чтобы потом, когда создадут ракетно-космический холдинг, сделать его руководителем этой структуры", - пояснил он.

Издание напоминает, что в конце прошлого года эксперты фонда «Петербургская политика» назвали Дмитрия Рогозина в числе министров-«аллергенов» для общественного мнения. В частности, у вице-премьера был низкий коэффициент позитивного восприятия в СМИ, отмечали эксперты.

Рогозин курировал первый в истории пуск с космодрома Восточный, который был перенесен на следующий день из-за «автоматического отбоя циклограммы». Второй пуск оказался неудачным. Премьер-министр Дмитрий Медведев критиковал чиновников, среди которых был и Рогозин, которые «бодро успели отрапортовать» об успехе пуска, и потребовал наказать виновных в неудаче.