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Московский листок

Исчезающие чернила на выборах

Опубликовано 15.05.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 1

путин выборы

Так часто бывает - начнешь тему, а комментаторы не дают её закончить. Так и с темой «А вы сможете придумать способ фальсификации итогов голосования?» о химико-техническом способе фальсификации итогов голосования http://www.ymuhin.ru/node/1756/vy-smozhete-pridumat-sposob-falsifikacii-itogov-golosovaniya. А ведь это и без комментаторов сама по себе такая тема, которой нельзя дать заглохнуть просто так.

Напомню суть этой моей недавней статьи - вполне возможно, что на бюллетени для голосования на выборах президента при печатании их в типографии в определённых местах были нанесены реактивы, которые позволяли, во-первых, уничтожить поставленную избирателем отметку, во-вторых, проявить отметку напротив нужного кандидата. Это и обеспечило оглушительную победу путина при том, что члены избирательных комиссий на местах никак в этой фальсификации не были задействованы и, возможно, даже ничего о ней не знали.

Добавлю, что бюллетени (бланки бюллетеней) в типографиях печатаются сразу по четыре экземпляра на печатном листе, а потом этот лист разрезается, следовательно, отметки за нужного кандидата уже можно сделать в четырёх вариантах разной формы (галочки, крестики) даже без использования в типографиях более сложных технологий, с помощью которых, к примеру, печатают номерные документы. И если участковую комиссию не предупредить, а специальные («заряженные») бюллетени на участках использовать не на 100%, то члены избирательных комиссий в запарке подсчёта бюллетеней, просто не заметят того, что часть бюллетеней подозрительно одинакова.

Итак, для фальсификации этим способом требуются:

- бланки бюллетеней, с пропитанными двумя разными химическими реактивами клеточками (за нужного кандидата и за остальных кандидатов);

- урны, в которые необходимо набрызгать или распылить проявитель «галочки» за нужного кандидата,

- ручка, которыми избиратели делают отметки, со специальными чернилами, которые обеспечат исчезновение «галочки», поскольку нужно обеспечить соответствие реактива, который убирает «галочку» из бюллетеня, с реактивом, которым «галочка» нанесена.

А теперь оцените. Из сути этих вещей следует, что нет никакой необходимости поставлять их только из Москвы, - всё это можно отпечатать, изготовить или закупить на местах. Неужели завхоз школы, в которой находится избирательный участок, не способен закупить два десятка шариковых ручек? Однако бланки, урны и ручки - все эти три вещи, необходимые для фальсификации, - на все избирательные участки России поставляются только централизовано!

Ещё раз для непонятливых - эти «заряженные» бюллетени используются не на 100% - они подбрасываются в пачку с обычными бюллетенями или же пачки с «заряженными» бюллетенями побрасываются в пачки с обычными бюллетенями. Ведь достаточно 30-50% таких бюллетеней, чтобы резко изменить итоги голосования, а при подсчёте в общей куче бюллетеней они не будут видны, если их специально не искать.

Да, на каких-то участках (на которые не поступили либо «заряженные» бюллетени, либо ручки со спецчернилами, либо в урны не удалось внести реактив) могут быть и сбои, и тогда на этих участках получаются реальные результаты голосования. Скажем, вот такие https://www.youtube.com/watch?v=ShqNQRuDooU.

Это присказка, а теперь о чём речь.

Оказывается, что задолго до того, как я опубликовал свою помянутую выше статью (она вышла 9 мая 2018 года), бывший автор ФОРУМмск Павел Басанец https://forum-msk.org/author/457853.html ещё 19 марта 2018 года опубликовал свои свидетельские показания о том, что такие «химические» фальсификации итогов голосования в Рашке действительно проводятся. Но опубликовал их на ресурсе, который в настоящее время заблокирован, и я его показания до написания своей статьи, к сожалению, не видел.

Чтобы вы поняли суть показаний Басанца, поясню, что Павел Басанец в СССР был разведчиком, а сейчас живёт за границей. Причем, как Басанец сам пишет, после публикации свидетельских показаний ему стали названивать бывшие коллеги из ФСБ с рекомендациями, статью убрать.

Итак, вот что Павел Басанец показал http://www.kasparov.ru/material.php?id=5AAF8E31EEF6D:

«В «выборах» в России давно не участвую. Хотя было время, дважды баллотировался в Госдуму, несколько раз в Мосгордуму. Что же произошло, кто виноват? Отвечу честно — Гонконг.

Лет 10 назад я жил и работал в Китае, г. Гуанчжоу. По делам часто приходилось на несколько дней ездить в Гонконг, благо на электричке от Гуанчжоу до Сянгана, как его называют китайцы, один час пути.

В одну из поездок на ул. Цимшацуй ко мне внезапно подошел мужчина средних лет, назвав меня по имени, заговорил со мной по-русски. Лицо мне показалось знакомым, но я не мог вспомнить, где, при каких обстоятельствах мы встречались. Он напомнил, что мы работали в одной Системе, в Ясенево, на разных этажах, но он помнит, что я часто приносил в их технический отдел материалы. Я сразу его вспомнил, хотя не знал даже его имени. Я приходил в их отдел к другому сотруднику, который курировал мое подразделение.

Встречу двух соотечественников, а тем более коллег, в Гонконге, нужно было отметить, и мы пошли в ближайший ресторанчик.

Имени своего коллеги уже не помню. Назовем его Алексеем. Уже несколько лет он жил в Европе, а в Гонконге оказался транзитом, при перелете в Австралию.

Особо нам поговорить было не о чем, но 76-градусная водка развязывает язык, и Алексей задал мне вопрос, поставивший меня в тупик. Он спросил, не удивляет ли меня то, что по прошествии стольких лет он знает и помнит мое имя. Ни одно мое предположение не оказалось верным. И тогда он рассказал мне историю, которая привела меня в уныние.

Чем занимается техническое подразделение в разведке, можно узнать, порывшись в Интернете. Алексей был профессионал в области тайнописи. И, по его словам, его знания, и знания ряда коллег понадобились новой демократической власти. Власть хотела определенности в результатах «выборов», ей не нужны были неожиданности, и, как им было сказано, прохождение в выборные структуры криминала и экстремистов.

Первым шагом было использование на «выборах» ручек с симпатическими чернилами.

Алексей привел в пример эпизод из фильма «Гений», где Александр Абдулов пишет явку с повинной, текст которой исчезает через определенное время. Участки, где использовались спецручки, находились под бдительным наблюдением Конторы. Но было много случаев пропажи таких ручек, поэтому пришлось искать новые ноу-хау».

Прерву Басанца, чтобы подтвердить эти его показания вот таким коротким роликом, в котором эти ручки на выборах зафиксированы https://www.youtube.com/watch?v=rel75EIh5-g&feature=youtu.be.

Далее Басанец показывает:

«За основу было взято использование секретов тайнописи на стадии изготовления бюллетеней. Во время печати бюллетеней в квадратики, где должны были ставиться галочки, наносился состав, который либо «съедал» отметку, либо наоборот, проявлял «галочку» в нужном месте.

Технически я не очень подкован, но, по словам Алексея, если вначале, для реакции, нужны были реактивы, начинающие процесс (маленькая таблетка, брошенная в урну, пшиканье аэрозолью перед пломбировкой урны, то впоследствии уровень технологии повысили, исходя из временного промежутка открытия пачки бюллетеней».

И это показание Басанца тоже подтверждается независимыми доказательствами. На этом ролике люди удивлены тем, что их отметки в бюллетенях исчезли https://www.youtube.com/watch?v=F3bIha5H-jo&feature=youtu.be

Басанец заканчивает:

«Мое имя Алексей запомнил, так как проводил испытания «правильного бюллетеня» на участках, на которых я баллотировался в госдуму... Вроде как даже хотел меня предупредить... но не получилось.

Настроение у меня было испорчено... На мой вопрос, как он дошел до такой жизни, Алексей честно сказал: Деньги. Большие деньги. Которые позволили ему эмигрировать из совка... И если у меня есть миллион долларов для него, он готов обнародовать всю известную ему информацию.

Расставание с Алексеем было недолгим... Мы, оба чувствовали себя не в своей тарелке. По понятным причинам, координатами тоже не обменялись. Единственное, о чем сожалею, что не спросил, на какую структуру он работал, развивая свой проект.

После этой случайной встречи в Гонконге меня уже ничем не удивить. И, естественно, не затащить на «выборы» любого уровня...

Прошедшие вчера в России «выборы», многие называли спецоперацией... И я не удивлен. Хотя, возможно, Путин ни о чем и не догадывается. Или за 10 лет проект Алексея закрыли ввиду умопомрачительного рейтинга главного кандидата?! Павел Басанец».

Мне важно, что Басанец дал эти показания задолго до того, как я сам занялся этой темой, то есть Басанец не писал, чтобы «помочь» мне, мало этого, его показания, как видите, подтверждаются независимыми доказательствами.

Поскольку дебилы начнут бегать с криками: «Сделать ничего нельзя!», - в третий раз напоминаю, что Грудинин обязан обратиться к Бастрыкину, с требованием возбудить уголовное дело против Памфиловой по статье 142 УК РФ «Фальсификация избирательных документов», упомянув также и этот довод.

В третий раз повторю - разницу между экзитполами и результатами необходимо объяснить, а уклонение Следственного комитета и официальных лиц от этой проверки, является ещё одним косвенным доказательством фальсификации выборов. И я поверю в то, что за путина было подано большинство голосов! Но вы, следователи и прокуроры, сначала объясните разницу между экзитполами и результатами голосования,

Ну и для того, чтобы снять вопрос, необходимо (помимо посадки в тюрьму членов ЦИКи) децентрализовать изготовление приспособлений для выборов, - бюллетеней и урн, выдав для этого деньги территориальным комиссиям. Разве кто-то сможет объяснить, в чём смысл централизации этого процесса, если бюллетень - это простая бумага с простой таблицей, а делают её бюллетенем наклеенные уже на избирательном участке марки и подписи членов комиссии?



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Всего комментариев к статье: 1
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Какие проблемы?
Абориген Хренов написал 15.05.2018 00:30
Чтобы надпись исчезала, никакие дополнительные реактивы не нужны. Авторучки с исчезающими чернилами пару лет назад у нас свободно продавались в электричках. Для использования ''в качестве розыгрыша над друзьями и знакомыми''. Через интернет можно заказать и сейчас.
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