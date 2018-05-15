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Московский листок

Вернулся ли к Путину нефтяной фарт?

Опубликовано 15.05.2018 в разделе комментариев 0

Увидим ли мы новую эру дорогой нефти? Вернулось ли к В.Путину «нефтяное везение»? Столкнет ли Трамп мир в новый виток глобального спада? На вопросы футуролога Максима Калашникова отвечает биржевой аналитик и ведущий «Бизнес-ФМ» Владимир Левченко.



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Вернулся ли к Путину нефтяной фарт?
Вернулся ли к Путину нефтяной фарт?
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