В Улан-Удэ полиция разогнала митинг против вырубки леса китайцами

В Улан-Удэ полиция разогнала участников несанкционированного митинга против вырубки леса в Закаменском районе китайской компанией.

Как сообщает Arigus.tv, голее сотни человек в понедельник утром собрались у здания Народного Хурала на площади Советов. Горожане несли плакаты с надписями: "Не трогайте наш лес", "За Байкал, за Родину", "Прекратите варварскую вырубку леса".

Спустя час представители правоохранительных органов начали через мегафон призвать людей разойтись. Однако они отказались, заявив, что будут стоять до последнего. Тогда полицейские задержали организатора митинга и посадили его в служебный автобус. После этого митинг перерос в драку с полицией. Неизвестный мужчина попытался остановить полицейский автобус, кинувшись под колеса. Во время задержания он попытался сбежать и оказал сопротивление стражам порядка. По данным портала, всего на акции было задержано 8 человек.

Издание отмечает, что в июне 2017 года правительство республики подписало соглашение с китайской компанией "МТК – Дженькей" о строительстве лесоперерабатывающего комплекса. Общая стоимость инвестиций составит 753 млн рублей, ежегодные поступления в бюджеты разных уровней - порядка 80 млн рублей. Предполагалось, что проект будет реализован на территории Закаменского района. Однако информация о нем вызвала протесты местных жителей.

Люди написали петицию и буквально за пару дней собрали 8 тысяч подписей. Позже в правительство состоялось рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы реализации инвестиционного проекта. Результатом встречи стало решение создать в Закаменском районе Общественный совет по контролю за реализацией проекта.