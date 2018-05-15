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Московский листок

"Духовник Путина" стал митрополитом

Опубликовано 15.05.2018 в разделе комментариев 8

церковь рпц кирилл тихон
"Духовник Путина" стал митрополитом

Епископ Тихон (Шевкунов), которого называют «духовником Владимира Путина», стал митрополитом Псковским и Порховским. Патриархом Московским и всея Руси может стать только тот архиерей, кто самостоятельно управлял какой-нибудь епархией минимум пять лет. Поэтому назначение епископа Тихона Шевкунова митрополитом Псковским и Порховским можно рассматривать как повышение - если владыка Тихон станет патриархом. 

Интерсно, что епископ Тихон после окончания Всесоюзного государственного института кинематографии поступил в Псковско-Печерский монастырь послушником, затем стал настоятелем его Московского подворья, которое располагалось в Сретенском монастыре. В конце девяностых епископ Тихон стал ректором Сретенского высшего православного монастырского училища, ставшего впоследствии Сретенской духовной семинарией.

***

Тут надо смотреть в корень. Новая президентская каденция привела не только к перестановкам в правительстве (но без смены премьера), но и к перетасовкам в других структурах - вот и РПЦ не обошли стороной.

Назначение Тихона Шевкунова митрополитом никак нельзя назвать сугубо внутрицерковным делом - это вопрос политический, поскольку и сам владыка Тихон политическая фигура.

Два вывода напрашиваются сразу: Путин не собирается уходить в отставку как минимум 5 лет, то есть намерен отсидеть свой срок полностью; патрирах Кирилл при Путине тоже никуда не уйдет, а вот к концу его правления вполне может передать бразды более молодому иерарху.

С точки зрения церковной мистики - первый патриарх после восстановления патриаршества в 1918 году тоже носил имя Тихона. Завершая таким образом некий цикл, патриарх с таким именем может стать и последним.

Скажем, после кончины патриарха Адриана в 1700-м году Петр Первый повелел больше не назначать на этот пост, а оставить лишь местоблюстителя патриаршего престола - с этого и началась церковная реформа, по сути, восстановившая древнюю византийскую традицию, где главой церкви считался не патриарх, а православный император. Т.е. глава государства являлся высшим духовым лицом.

Не исключео, что при дальнейшем нарастании монархических тенденций (одним из проводников которых как раз называют вл. Тихона) к третьему сроку созреют все условия для изменения конституционного порядка в стране - и духовный статус главы государства может оказаться очень востребованным, поскольку династических прав у первого лица пока не обнаруживается.

А может все обернется и не так, и владыка Тихон останется главой богатой, но весьма отдаленной митрополии. А главой государства через 6 лет станет какой-то другой человек... Хотя это сегодня уже звучит как крамола.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 8
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Re: несвятые святые
3авидонов Николдим написал 15.05.2018 02:16
Хлопец, ты, видимо, основную Гошину беллетристическую книжульку, с надуманными историями, имеешь ввиду?
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На России скоро будет новый "всея Руси"- Гоша Шевкунов (он же - Гога).
3авидонов Николдим написал 15.05.2018 02:05
Уверенно можно сказать - патриарха Кирилла в ближайшее время траванут ГолуБые шестерки сожителя Кабаевой, даже к бабке не ходи.
Ботоксный неадекват однозначно воткнет на высокий пост очередного своего кореша.
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несвятые святые
продвинутый написал 15.05.2018 01:49
почитайте его книгу-многое прояснится
я читал-и вверу хриистианскую уверовл
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Re: Re: Re: !!!!QKLOPOVDAVITTIT!!!&&& на
Victor написал 15.05.2018 01:37
Это же технически делается. Северокорейские неонацисты засылают в Гонконг шпионов. А те иммобилизуют на всю контрацепцию эболу СПИД и дракуломатоз.
Нужно менять саму контрацепцию. Поддерживая в этом сегменте отечественного товаропроизводителя.
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Re: Re: !!!!QKLOPOVDAVITTIT!!!&&& на
!!!!QKLOPOV-DAVITTIT!!!&& написал 15.05.2018 01:23
Или выгнать из страны всяких извратов, которые таки заразу распространяют... То таки да...
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Re: !!!!QKLOPOVDAVITTIT!!!&&& на
Victor написал 15.05.2018 01:03
Нужно переводить космических русов на народные кондомы, берестяные-прорезные, марки "Русский прорыв". В коих и СПИД не страшен. Доколе ж терпеть.
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(без названия)
!!!!QKLOPOVDAVITTIT!!!&&& написал 15.05.2018 00:57
"Назначение Тихона Шевкунова митрополитом никак нельзя назвать сугубо внутрицерковным делом - это вопрос политический, поскольку и сам владыка Тихон политическая фигура."
-Таки - точнее - митро-политическая - то таки да! Он таки является послом древнеиудейского родоплеменного бошка и его наместником на наших, таки оккупированных этим бошком землях? То таки да-аа?
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есть в монашестве что-то правильное
Victor написал 15.05.2018 00:50
ибо так некоторые гены элиминируются из популяции. Чудны дела Твои, Господи.
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