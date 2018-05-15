"Духовник Путина" стал митрополитом

Епископ Тихон (Шевкунов), которого называют «духовником Владимира Путина», стал митрополитом Псковским и Порховским. Патриархом Московским и всея Руси может стать только тот архиерей, кто самостоятельно управлял какой-нибудь епархией минимум пять лет. Поэтому назначение епископа Тихона Шевкунова митрополитом Псковским и Порховским можно рассматривать как повышение - если владыка Тихон станет патриархом.

Интерсно, что епископ Тихон после окончания Всесоюзного государственного института кинематографии поступил в Псковско-Печерский монастырь послушником, затем стал настоятелем его Московского подворья, которое располагалось в Сретенском монастыре. В конце девяностых епископ Тихон стал ректором Сретенского высшего православного монастырского училища, ставшего впоследствии Сретенской духовной семинарией.

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Тут надо смотреть в корень. Новая президентская каденция привела не только к перестановкам в правительстве (но без смены премьера), но и к перетасовкам в других структурах - вот и РПЦ не обошли стороной.

Назначение Тихона Шевкунова митрополитом никак нельзя назвать сугубо внутрицерковным делом - это вопрос политический, поскольку и сам владыка Тихон политическая фигура.

Два вывода напрашиваются сразу: Путин не собирается уходить в отставку как минимум 5 лет, то есть намерен отсидеть свой срок полностью; патрирах Кирилл при Путине тоже никуда не уйдет, а вот к концу его правления вполне может передать бразды более молодому иерарху.

С точки зрения церковной мистики - первый патриарх после восстановления патриаршества в 1918 году тоже носил имя Тихона. Завершая таким образом некий цикл, патриарх с таким именем может стать и последним.

Скажем, после кончины патриарха Адриана в 1700-м году Петр Первый повелел больше не назначать на этот пост, а оставить лишь местоблюстителя патриаршего престола - с этого и началась церковная реформа, по сути, восстановившая древнюю византийскую традицию, где главой церкви считался не патриарх, а православный император. Т.е. глава государства являлся высшим духовым лицом.

Не исключео, что при дальнейшем нарастании монархических тенденций (одним из проводников которых как раз называют вл. Тихона) к третьему сроку созреют все условия для изменения конституционного порядка в стране - и духовный статус главы государства может оказаться очень востребованным, поскольку династических прав у первого лица пока не обнаруживается.

А может все обернется и не так, и владыка Тихон останется главой богатой, но весьма отдаленной митрополии. А главой государства через 6 лет станет какой-то другой человек... Хотя это сегодня уже звучит как крамола.

Анатолий Баранов