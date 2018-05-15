Столичные светофоры передадут частной компании

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) намерен в мае объявить конкурс по выбору компании, которая будет обслуживать и модернизировать интеллектуальную транспортную систему (ИТС) города. Как сообщает "Коммерсант", максимальная цена контракта составит 17,5 млрд руб. (по 3,5 млрд в год в течение пяти лет).

В систему входят 40 тысяч светофоров, 2,7 тысячи камер, 48 метеостанций, 3,7 тысячи датчиков движения транспорта, а также серверы, дорожные табло и системы связи. В настоящее время систему обслуживают специалисты ЦОДД и подрядные организации.

"На конкурс придут только самые крупные системные интеграторы, которые наймут в рамках субподряда другие компании. На рынке сейчас нет ни одной структуры, у которой есть в штате собственные специалисты по обслуживанию всех объемов контракта сразу — светофоров, ремонту камер, содержанию систем связи и т. д.", - сообщил изданию замглавы ЦОДД Дмитрий Горшков.

В техническом задании к проекту указаны сроки устранения неисправностей. Так, при сбое камеры или табло его причина должна быть выявлена в течение пяти часов, а на восстановительные работы дается 24 часа, на настройку оборудования — 72 часа. Детекторы транспорта, в свою очередь, должны обеспечивать в реальном времени передачу информации о проезжающем транспорте (тип, размер, средняя скорость и т. д.).