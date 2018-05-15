КПРФ окончательно перешла на принципиальную позицию продажной девки капитала

После выдвижения крупного капиталиста Грудинина, которого в партии Зюганова решили выдать за надежду всего прогрессивного человечества, было очень интересно увидать - что же дальше?

А дальше девушка пошла по рукам. Причем даже куда откровенней, чем с Грудининым - тому хоть устроили фарсовую "победу" в неких "праймериз" над очень известным и очень популярным (теперь уже в прошлом) Болдыревым. Общественность сомневалась, но, как те мыши, продолжала лопать кактус.

С Куминым все вышло еще откровенней - на аналогичных грудининским "праймериз" Левого фронта депутат Елена Шувалова набирает на сегодя 1300 голосов, Максим Шевченко 900, Рашкин 474, а Кумин всего-то 446. То есть на четвертом месте!

Ладно, но столичный горком КПРФ провел какие-то свои "праймериз", на которых логично первое место занял Рашкин.

А Зюганов уже сообщил о планах партии выдвинуть кандидатом на выборах мэра Москвы депутата Госдумы VI созыва Вадима Кумина. «Мы считаем, что кандидатура, которая будет выдвинута, должна соответствовать уровню Москвы, уровню нынешних задач, сложности проблем, одновременно, это должен быть человек, способный ответить на вызовы и предложить альтернативную программу. В этом отношении, на мой взгляд, ближе всего стоит к возможности выдвинуть кандидатуру и получить широкую поддержку объединённых левых центристских и деловых кругов Вадим Кумин»,— цитирует «Интерфакс» господина Зюганова.

Дарья Митина уже высказалась.

Вoт такие "праймериз"...

Хотя в своем ЖЖ была более категорична (мы цитировать поначалу застеснялись):

Зюганoв, насрав на все партийные прoцедуры, выдвинул в мэры Мoсквы сoбственный кoшелёк

Однако ж вопрос не в выборах мэра Москвы, которые по сценарию выиграет Собянин с результатом, немного скромней, чем у Путина.

Вопрос и не в Вадиме Кумине, который подходит на роль мэра Москвы примерно также, как Грудинин на пост президента РФ.

Родился 1 января 1973 года в городе Челябинске. Окончил среднюю школу в г. Челябинск. После окончания школы поступил в Челябинский государственный университет на филологический факультет, по специальности русский язык и литература. В 1995 году получил диплом № ТВ 114007. Квалификация: филолог, преподаватель русского языка и литературы.

Москвича в мэры Москвы выдвинуть нельзя даже по приколу.

Но еще смешней с профессиональной реализацией челябинского учителя русского языка. С 1996 года, то есть практически сразу после получения филологического диплома, работал в системе Минатома РФ. Затем с 1997 по 2000 г. в ряде коммерческих структур. С 2000 – 2001 в аппарате РАО «ЕЭС России» в должности первого заместителя начальника Департамента технического перевооружения и совершенствования энергоремонта. С 2001 – 2004гг. генеральный директор ОАО «Инженерный центр ЕЭС». С 2004 года 1-ый заместитель генерального директора ОАО "ВО"Технопромэкспорт".

Правда, в 2004 г. прошел профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при правительстве РФ по программе «Экономика и управление на предприятии», то есть крупным руководителем в РАО "ЕЭС" и Минатоме был еще студентом. В 2006 году присуждена ученая степень кандидата экономических наук, то есть, возглавляя ОАО "ВО"Технопромэкспорт", в свободное руководящей работы время, видимо, ночами двигал вперед экономическую науку.

Ресурс URA.RU в 2007 году писал, что "в начале 90-х Кумин был вхож в круг чиновников и бизнесменов, который сформировал вокруг себя скандально известный Владимир Головлёв, отец приватизации на Южном Урале". Газета "Версия" в 2014 году именовала Кумина "крупным бизнесменом из команды Анатолия Чубайса".

Хотя как управленец, Кумин, возможно, и более подходящая фигура на роль столичного мэра, чем Грудинин как президент РФ - в 2009 году был избран депутатом Московской городской Думы. Являлся председателем комиссии по науке и промышленной политике, членом комиссии по безопасности, членом бюджетно-финансовой комиссии, а так же членом комиссии МГД и правительства Москвы по присвоению звания «Почетный гражданин города Москвы». То есть не клубникой торговал, а определел промышленную политику Москвы - как определял, это другой вопрос, но формально соответствует.

Если бы Вадим Кумин выдвигался от любой другой партии, было бы понятно - и от "Единой России", и от ЛДПР, и от либералов. Но почему от коммунистов-то?..

При этом, праймериз Левого фронта дают действительно популярному депутату Шуваловой в 3 раза больше голосов, чем Кумину! При этом, горком КПРФ выступает явно за Рашкина.

А если завтра Чубайса выдвинуть от КПРФ?

Думаю, вопрос всего лишь в сумме...