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Московский листок

От санкций США пострадали более 400 юридических лиц и 200 россиян

Опубликовано 15.05.2018 в разделе комментариев 3

От санкций США пострадали более 400 юридических лиц и 200 россиян

Под санкции США попали более 400 российских компаний и 200 граждан стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Санкции США носят абсолютно недружественный характер. Под них попало более 400 юридических лиц, порядка 200 граждан нашей страны. Мы будем делать все для того, чтобы защитить интересы нашего государства, обеспечить безопасность, гарантировать права и свободы наших граждан. Законы призваны решить эти задачи", - цитирует ТАСС главу нижней палаты.

По его словам, США ведут санкционную политику в отношении активно развивающихся стран, таких как Россия, Китай, Иран.

"США проводят санкционную политику против тех стран, которые активно развиваются. Это не только Россия, это и Китай, и Иран, и другие страны", - сказал он. При этом, он отметил, что для России действия США стали неожиданными.

Напомним, во вторник, 15 мая Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об ответных мерах на санкции США и других стран. Они предусматривают введение различных мер, в том числе запрет на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, некоторых лекарств, запрет или ограничение на экспорт из России редкоземельных металлов, а также приостановку сотрудничества в атомной отрасли, авиа- и ракетостроении.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Крамольник написал 15.05.2018 11:26
И кто эти "200 россиян"? Дворник дядя Вася или слесарь-сантехник дядя Петя? Пострадали ворюги из "путинского пула". Им Путин из государственного бюджета возместит их "потери". Уже возмещает. Так что все их стенания меня абсолютно не волнуют. Как и величина их капиталов. В разных мирах мы живем. И мой мир с их миром никогда не пересекется.
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бедолаги
сопереживающий написал 15.05.2018 11:18
бедолаги
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ПОПАЛ
сильно написал 15.05.2018 10:58
весь народ,верните доллар по 32 рубля
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