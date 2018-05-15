Доля фальсифицированной молочной продукции в РФ достигла 24%

Доля фальсифицированной продукции на молочном рынке РФ в первом квартале текущего года составила почти 24%, заявила исполнительный директор Молочного союза Людмила Маницкая со ссылкой на данные Россельхознадзора. По ее словам, за весь прошлый год этот показатель составлял 19,4%.

"С начала года было исследовано 5 765 партий молока и молочной продукции, из которых 1 376 партий, или 23,87%, не соответствовали качественному составу, который заявлял их производитель, иными словами - были сфальсифицированы", - цитирует Интерфакс Маницкую.

По ее словам, из общего числа проверенных партий 5 023 были произведены в России, из них не соответствовали заявленному составу 1 324 партии, или 26,36% (23,1% по итогам 2017 года).

При этом она отметила, что ситуация с фальсифицированным молоком и молочными продуктами в регионах отличается.

"Сомнительное лидерство по производству фальсифицированной продукции у Челябинской области, где, по данным Россельхознадзора, из 108 проверенных партий произведенной в области продукции претензии были к 53, или 49,1%. В этот же список входят Самарская область с долей фальсификации у производителей в 47,5%, и ряд других регионов, в том числе и Московская область, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края", - отметила Маницкая.

По ее словам, основными претензиями к проверенной продукции были несоответствие массовой доли белка и жира, а также жирно-кислотного состава, содержание в продукции незаявленных растительных компонентов, пищевых добавок и органических кислот. В некоторых партиях продукции был обнаружен крахмал, которого быть не должно.

Она также усомнилась в опубликованных накануне данных Роспотребнадзора, согласно которым доля фальсификата на молочном рынке РФ составляет всего 8%. "Наиболее полно отражают реальную картину в отрасли данные об объемах фальсифицированной продукции, представленные Россельхознадзором", - заявила Маницкая.