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Московский листок

Доля фальсифицированной молочной продукции в РФ достигла 24%

Опубликовано 15.05.2018 в разделе комментариев 5

Доля фальсифицированной молочной продукции в РФ достигла 24%

Доля фальсифицированной продукции на молочном рынке РФ в первом квартале текущего года составила почти 24%, заявила исполнительный директор Молочного союза Людмила Маницкая со ссылкой на данные Россельхознадзора. По ее словам, за весь прошлый год этот показатель составлял 19,4%.

"С начала года было исследовано 5 765 партий молока и молочной продукции, из которых 1 376 партий, или 23,87%, не соответствовали качественному составу, который заявлял их производитель, иными словами - были сфальсифицированы", - цитирует Интерфакс Маницкую.

По ее словам, из общего числа проверенных партий 5 023 были произведены в России, из них не соответствовали заявленному составу 1 324 партии, или 26,36% (23,1% по итогам 2017 года).

При этом она отметила, что ситуация с фальсифицированным молоком и молочными продуктами в регионах отличается.

"Сомнительное лидерство по производству фальсифицированной продукции у Челябинской области, где, по данным Россельхознадзора, из 108 проверенных партий произведенной в области продукции претензии были к 53, или 49,1%. В этот же список входят Самарская область с долей фальсификации у производителей в 47,5%, и ряд других регионов, в том числе и Московская область, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края", - отметила Маницкая.

По ее словам, основными претензиями к проверенной продукции были несоответствие массовой доли белка и жира, а также жирно-кислотного состава, содержание в продукции незаявленных растительных компонентов, пищевых добавок и органических кислот. В некоторых партиях продукции был обнаружен крахмал, которого быть не должно.

Она также усомнилась в опубликованных накануне данных Роспотребнадзора, согласно которым доля фальсификата на молочном рынке РФ составляет всего 8%. "Наиболее полно отражают реальную картину в отрасли данные об объемах фальсифицированной продукции, представленные Россельхознадзором", - заявила Маницкая.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
boriasmirnov написал 15.05.2018 13:25
3дecь вот чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://hipclick.online/public/7726713741447522
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(без названия)
Крамольник написал 15.05.2018 13:03
"С начала года было исследовано 5 765 партий молока и молочной продукции, из которых 1 376 партий, или 23,87%, не соответствовали качественному составу, который заявлял их производитель, иными словами - были сфальсифицированы", - цитирует Интерфакс Маницкую."
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Качественный состав, который заявлял их производитель есть так называемые "Технические условия". Если переходить к советским ГОСТам, то все 100% молочной продукции окажутся непригодными к употреблению. Производителями молочной продукции делается все, чтобы меньше затратить, а больше выручить. При этом не стесняются спаивать населению не молоко, а так называемые "молочные напитки", в которых доля натурального молока составляет менее 30%, все остальное - сухое молоко и прочие добавки.
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фальсификат не едим
Кристофер написал 15.05.2018 12:46
у чюрок не покупаем
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(без названия)
Оленевод написал 15.05.2018 12:09
Сетевики избавляются от качественных отечественных продуктов. Например, днем с огнем не найдешь рузский творог.
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Ложь,ложь и еще раз ложь
Сколько приказано написал 15.05.2018 12:03
столько и выдадут%%."Данные"Россельхознадзора такие же как и у
ВШИдома и Блевады.
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