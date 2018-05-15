Россия заплатила по жалобам в ЕСПЧ 900 миллионов рублей в 2017 году

В 2017 году Россия выплатила по жалобам в Европейский суд по правам человека 900 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на омбудсмена Татьяну Москалькову.

"В прошлом году по решениям Европейского суда по правам человека наше государство заплатило 900 миллионов гражданам, которые были признаны имеющими право на компенсации за нарушения принципа разумности при производстве [по уголовным делам]", - заявила Москалькова.

При этом Москалькова заявила, что "в большинстве случаев судебно-следственная машина работает качественно". Омбудсмен также сообщила, что в прошлом году получила 342 обращения от депутатов Госдумы.