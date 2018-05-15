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Московский листок

Россия заплатила по жалобам в ЕСПЧ 900 миллионов рублей в 2017 году

Опубликовано 15.05.2018 в разделе комментариев 2

Россия заплатила по жалобам в ЕСПЧ 900 миллионов рублей в 2017 году

В 2017 году Россия выплатила по жалобам в Европейский суд по правам человека 900 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на омбудсмена Татьяну Москалькову.

"В прошлом году по решениям Европейского суда по правам человека наше государство заплатило 900 миллионов гражданам, которые были признаны имеющими право на компенсации за нарушения принципа разумности при производстве [по уголовным делам]", - заявила Москалькова.

При этом Москалькова заявила, что "в большинстве случаев судебно-следственная машина работает качественно". Омбудсмен также сообщила, что в прошлом году получила 342 обращения от депутатов Госдумы.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
boriasmirnov написал 15.05.2018 13:22
3дecь вот чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://hipclick.online/public/7726713741447522
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большинстве случаев судебно-следственная машина работает качественно
ВОТ написал 15.05.2018 13:11
Если бы из их кармана была компенсация , а так из бюджета -кармана народа. Плевать хотели чиновники - наше государство заплатило 900 миллионов
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