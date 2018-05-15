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Московский листок

Госдума одобрила законопроект о контрсанкциях

Опубликовано 15.05.2018 в разделе комментариев 0

Госдума одобрила законопроект о контрсанкциях

Государственная дума России в первом чтении приняла законопроект о контрсанкциях. За него единогласно проголосовали все 410 депутатов, присутствующих на заседании.

Одновременно депутаты приняли постановление, в котором определены основные направления доработки этого законопроекта ко второму чтению, которое, как ожидается состоится 17 мая. В частности, из документа планируется исключить упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, что позволит уйти от излишней конкретизации и расширить возможность для ответных мер.

Текущая версия законопроекта предоставляет президенту и правительству право ограничивать импорт сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов, редкоземельных металлов из США и отдельных иностранных государств. Кроме того, документ разрешает приостанавливать сотрудничество с США и американскими компаниями в ядерной энергетике, авиастроении и создании ракетных двигателей, а также вводить запрет на привлечение иностранных высококвалифицированных специалистов.

Помимо этого, власти могут ограничить или запретить американским и иностранным компаниям выполнять отдельные виды услуг, в том числе консалтинговые, аудиторские и юридические, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юрлиц. Законопроект накладывает и ограничение на участие иностранцев в приватизации российского имущества.

 



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