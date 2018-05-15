Россияне увязли в кредитной кабале

В первом квартале 2018 года российские банки выдали гражданам кредиты более чем на один триллион рублей, при этом средний чек по кредиту наличными достиг исторического максимума в 141 тыс. рублей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".

Рост средней суммы по кредитам наличными отмечается как по регионам, так и по Москве и Московской области. При этом в Москве и области средняя сумма впервые достигла 320 тыс. руб.

По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, рост средних сумм кредитов продолжится в течение 2018 года в связи со снижением банками процентных ставок по крупным суммам кредитов, что позволяет стимулировать спрос на них. Он также отметил, что на рынке появляются новые крупные игроки, кредитные программы которых также способны привести к росту средних чеков.

Между тем, эксперты, отмечают, что, такая тенденция может привести к увеличению закредитованности некоторых слоев населения.

"В последние годы в России растет расслоение населения,— говорит главный экономист "ПФ Капитала" Евгений Надоршин.— Гораздо чаще берут кредиты люди с небольшими доходами, и у них могут возникнуть проблемы со своевременным и безболезненным для бюджета обслуживанием кредита на значимые суммы". По мнению руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктора Климова, в отдельных регионах, где закредитованность существенно превышает среднероссийские показатели, рост средних чеков кредитов наличными вызывает беспокойство. «Риски социальных дефолтов в случае ухудшения экономики домохозяйств по самым разным причинам здесь существенно выше,— говорит он.— Хотя средний уровень просроченной задолженности имеет тенденцию к снижению, его величина довольно ощутима — 6,7%. И это без учета долгов, проданных по цессии коллекторам».