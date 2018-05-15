Г-н Рогозин! А если США закроют для нас Байконур?

Приближенные ко двору СМИ упорно уверяют, что «генеральский сынок» Д.Рогозин потеряет кресло вице-премьера и будет назначен главой «Роскосмоса».

Чтобы, значит, возглавить ракетно-космический холдинг, который сам же и должен сотворить в меру своих знаний и способностей, полученных на журфаке МГУ. Дух же захватывает от тех миллиардов, которые посыплются к нему из бюджетной кормушки!

А во-вторых, так он будет намного ближе к своей заветной мечте - построить на нашей спутнице Лунный городок. Накануне выборов себя Владимир Владимирович обещал дорогим россиянам «миссию на Марс». Тут его фавориту и небесные карты в руки.

Что до меня, то я лично приветствовал бы такой исход. Новая должность позволит Дмитрию Олеговичу заколачивать неизмеримо больше.

Судите сами. За прошлый год экс-банкир и глава «Роскосмоса» И.Комаров задекларировал 108,6 млн. руб. дохода. Уразумели? Освященные лучшими попами РПЦ ракеты падают, а заработки личные барыши главы «Роскосмоса» растут.

Потому что госкорпорация. Собственность государственная, форма присвоения - частная. На государственных ракетах и космодроме рубим личное «бабло». Чем плохо? Как и в «Газпроме», «Роснефти»… Ну там, где свои ребята еще со времен питерской мэрии.

Дмитрий Олегович хоть и нарастил в прошлом году рублевый улов, все равно всего 24 млн. руб. А в 2016-м и вовсе 8 млн. руб. Разве не обидно куратору? Теперь обида рассосется.

Одна только заковыка: неужели этот баловень судьбы уйдет на новую непыльную работенку, не отчитавшись за все содеянное им за 7 лет? Все эти годы он отвечал и направлял ВПК, космос, авиа- и судостроение, гражданскую оборону и т.д. Неплохо для выпускника журфака - верно? Неспособного отличить рубильник от напильника, паяльник от «матюгальника».

А еще отвечал перед президентом за строительство первого отечественного гражданского космодрома «Восточный». И так «отвечал», что, по подсчетам вполне придворной Счетной палаты мадам Голиковой, стройку разворовали на 20 млрд. руб.

Стрелочников отдали под суд. Но вопрос общественности: «Где деньги, Зин?» так и повис в воздухе. Почему? Потому что, как писали СМИ, некоторые расхитители капиталистической строительно-монтажной собственности были аффилированы с некоторыми министрами. Вопрос понятен?

Повис в воздухе и другой животрепещущий вопрос граждан России: «Где бомбоубежища, на которые в бюджете отпускались колоссальные средства»?

Фактически в стране нет (!) ни одного убежища, пригодного принять жильцов по сигналу «Воздушная тревога». Публичный журналистский запрос на этот счет к г-ну Рогозину остался без ответа («Где деньги на бомбоубежища, г-н Рогозин? Они разворованы?», http://otchizna.su/otkrytoe-pismo/13714).

А тут еще новый «нож в спину» - и от кого бы вы думали? От нашего ближайшего соседа Казахстана, участника Таможенного Союза и ОДКБ.

Как сообщили в апреле информагентства, после личной встречи президентов Назарбаева и Трампа они подписали соглашения о предоставлении США портов «Актау» и «Курык» на Каспии.

Формально это прикрытие. Нужно Америке для транзита грузов своим воякам по зачумленному маршруту: Грузия-Азербайджан-Казахстан-Узбекистан-Афганистан.

А неформально, как считают специалисты, назарбаевско-трамповскимй сговор означает начало создания двух американских военных баз у нас под носом. По-любому, очень недружественный по отношению к нашей многострадальной Родине шаг.

И смотрите, как объяснил этот «нож в спину» глава казахского МИДа Абдрахманов: «Делается это целиком в интересах Казахстана как стратегического партнера США, которые стремятся к поддержанию мира и стабильности в соседнем Афганистане».

Уловили? Россия, значит, уже не стратегический партнер. Стратегический партнер Америка, находящаяся от Казахстана у черта на куличках.

Следующий «нож» очевиден: запрет России запускать ракеты с советского, однако потом полностью присвоенного ханом Назарбаевым космодрома «Байконур». Теперь за его использование Россия платит ему бешеный калым. На каком основании, если РФ - правопреемница СССР?

Космодром «Восточный» заменить Байконур никак не может по многим причинам. Он не готов, не начато еще строительство большого стартового стола под «тяжелую» ракету, как и нет самой такой ракеты.

Какая «миссия на Марс»? Подобный такой «амбициозный проект» - освященная лучшими батюшками межпланетная станция «Фобос-грунт» навернулась в 2012 году, так и не оторвавшись от орбиты. Виновных, как всегда, не оказалось, хотя из кармана нашего налогоплательщика вынули почти 5 млрд. руб.

В апреле Дмитрий Олегович явную «подлянку» со стороны Нурсултана Абишевича никак не прокомментировал. А чего комментировать, если в 2012 г. сам, как спецпредставитель Путина при НАТО, агитировал за базу альянса в Ульяновске?

Помните, как он уверял, что через нее янки будут поставлять своим войскам в Афган туалетную бумагу? Не прошло. Но Пентагон от своего не отступился и нашел подход к бессменному Назарбаеву.

Проглотило его пилюлю и все руководство поднявшейся с колен России.

Так что не ровен час - останутся наши космонавты на МКС без хлеба насущного…