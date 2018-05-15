Профсоюзы требуют перемен

Казахстан проводит консультации с Международной организацией труда (МОТ) по возможным изменениям в регулировании профсоюзной деятельности в стране. Об этом abctv.kz в кулуарах VIII Казахстанской международной конференции и выставки по охране труда и промышленности безопасности KIOSH 2018 рассказала министр труда и социальной защиты Казахстана Мадина Абылкасымова.

«Проводятся консультации с МОТ. Приезжает миссия высокого уровня – это трехсторонняя миссия, там есть и профсоюзы, и работодатели, и представители секретариата самой Международной организации труда. Мы будем с ними проводить консультации, разрабатывать дорожную карту по устранению их замечаний, и, я думаю, этот конструктивный диалог позволит снять все вот эти возникающие вопросы», – сказала министр, комментируя вопрос abctv.kz о том, какие консультации проводятся правительством Казахстана в свете возможного риска отмены торговых преференций США по программе GSP (Генеральная система преференций США).

Как ранее писал abctv.kz, в середине апреля Торговое представительство США (U.S. Trade Representative, USTR) объявило о пересмотре соответствия Казахстана, Индии и Индонезии GSP. USTR получило петицию от Американской федерации труда, в которой утверждается, что Казахстан не предпринял шагов по предоставлению международно признанных прав трудящихся, включая свободу собраний и право на ведение коллективных переговоров. В документе также заявляется, что Казахстан активно ограничивает право на формирование профсоюзов и организаций работодателей. Серьезную обеспокоенность касательно законодательных ограничений и неоднократных преследований независимых профсоюзных лидеров выражала и Международная организация труда, отмечалось в сообщении. По данным американской стороны, возможная отмена преференций может нанести ущерб примерно 17-19% казахстанского экспорта в США на сумму до 145 млн долларов. Согласно информации Министерства национальной экономики (МНЭ) Казахстана, отмена беспошлинного ввоза казахстанских товаров в США может существенно отразиться на отечественных экспортерах, сообщал телеканал «Астана».

Для казахстанской стороны это означает рост тарифов на ввоз в Штаты таких сырьевых продуктов, как: ферросиликохром – на 10%, бериллий необработанный – на 8,5%, свинец, тантал, кремний, уран. В среднем, по данным Миннацэкономики, фискальная нагрузка на отечественных поставщиков будет занимать 5% от стоимости экспортируемого сырья. На данный момент генеральными преференциями пользуются 12 из 20 товаров. Чтобы остаться в системе торговых преференций, в последние месяцы МНЭ проводит консультации с американскими партнерами из USTR, а также направляет делегацию в США для переговоров по этому вопросу.

Планка от МОТ

Между тем в МОТ подтверждают, что международная организация сейчас консультируется с казахстанским правительством по проблемным вопросам профсоюзной деятельности.

«Контрольные органы Международной организации труда ведут диалог с правительством Казахстана по вопросам применения конвенции МОТ № 87 о свободе ассоциации и защите права на организацию. В связи с этим контрольные органы МОТ высказали озабоченность по вопросу применения конвенции № 87 в законодательстве и правоприменительной практике Республики Казахстан», – написала в электронном письме abctv.kz cпециалист по связям с общественностью Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Богданова.

В е-mail PR-специалист выслала ссылки на комментарии контрольных органов МОТ, которые были представлены правительству Казахстана в прошлом и этом году. Один из них рекомендует стране изменить статьи профсоюзного законодательства от 2015 года из-за вопросов излишнего ограничения по структуре профсоюзов, что умаляет права работников выбирать и создавать профсоюзы на свое усмотрение.

Кроме того, в международной организации считают, что необходимо обеспечить право Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана (КНПК) вести свою деятельность для представления интересов ее членов. Эта организация была ликвидирована в начале прошлого года по решению Специализированного экономического суда Южно-Казахстанской области.

В МОТ также полагают, что роль государства во взаимоотношениях с работодателями, которые представлены национальной палатой предпринимателей (НПП) «Атамекен», должна тоже измениться. Поэтому в международной организации приветствуют намерения правительства запросить техническую помощь по этому вопросу, говорится во втором комментарии.

«В настоящее время МОТ взаимодействует с правительством РК с целью обсудить и оказать содействие в устранении обеспокоенности, высказанной контрольными органами МОТ. Поскольку процесс пока не завершен, мы на этой стадии не можем предоставить дополнительной информации. Надеемся, что правительство Казахстана внесет соответствующие изменения в законодательство и правоприменительную практику», – сообщает Богданова в своем письме.

Профсоюзная оттепель

Интересно отметить, что 20 апреля Федерация профсоюзов Казахстана (ФПК) приняла решение ходатайствовать перед Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел РК с просьбой решить вопрос об условно-досрочном освобождении бывших профсоюзных деятелей из Мангистау, Амина Елеусинова и Нурбека Кушакбаева, из мест заключения. Как известно, эти осужденные были аффилированы с Конфедерацией независимых профсоюзов. Им недавно была присуждена международная премия имени Артура Свенссона за 2018 год, сообщал informburo.kz. Между тем, по информации интернет-издания, суд в Павлодаре на днях вынес решение о досрочном освобождении Амина Елеусинова, который был осужден на два года в прошлом году.

Любопытно, что о возможных негативных последствиях на международном уровне из-за ограничения деятельности профсоюзов казахстанские правозащитники предупреждали представителей властей еще в 2016-2017 годах.

«По этому поводу мы контактировали и с Международной конфедерацией свободных профсоюзов, и с рядом входящих в нее профсоюзов, включая Конфедерацию труда России, которая тоже поднимала вопрос преследования независимых профсоюзов в Казахстане на международном уровне. МОТ в 2016 году поднимала этот вопрос на своей ассамблее. Профсоюзы США уже тогда ставили вопрос возможной отмены торговых преференций GSP США для Казахстана из-за этого давления на независимые профсоюзы. В конце концов, эта «тихая» и не тихая дипломатия привела к позитивным результатам, и КСПК (Конфедерация свободных профсоюзов Казахстана – прежнее название КНПК. – Ред.) была зарегистрирована, и казалось, что ситуация нормализуется», – проинформировал abctv.kz посредством электронного письма глава Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис.

Однако в начале 2017 года, по словам Жовтиса, ситуация стала ухудшаться. Конфедерация свободных профсоюзов была ликвидирована, а позже были возбуждены уголовные дела против ее президента Ларисы Харьковой и лидеров отдельных профсоюзов, входящих в ее состав, Амина Елеусинова и Нурбека Кушакбаева. Последние были осуждены к лишению, а Харькова к ограничению свободы. После освобождения они не имеют права заниматься профсоюзной деятельностью.

«Это, естественно, было расценено как продолжение преследований независимых профсоюзов, вызвало резкие протесты со стороны международных профсоюзов, МОТ на очередной ассамблее, а американские профсоюзы запустили процедуру отмены торговых преференций. Тогда же была создана миссия по трудовым правам в Центральной Азии, в которую вошли представители международных профсоюзов, профсоюзов из Казахстана и Кыргызстана и правозащитники. Именно тогда, в середине прошлого года я предупредил представителей нашего МИДа и других высокопоставленных чиновников о серьезности ситуации», – отмечает директор бюро.

Сейчас правозащитная организация не выступает официальным экспертом или консультантом по этой ситуации, но следит за ней и выражает свою позицию о ее развитии, подчеркивает Жовтис.

«Я полагаю, что именно серьезность ситуации привела к подвижкам в позиции казахстанских властей. Уже в прошлом году представители Министерства труда и социальной защиты населения РК обещали на ассамблее МОТ изменить закон о профсоюзах и либерализовать профсоюзное законодательство. С этим же, по моему мнению, связано обращение ФПК и условно-досрочное освобождение Елеусинова. Но, по моему мнению, этого недостаточно. Есть еще находящийся в местах лишения свободы Кушакбаев, есть находящаяся под серьезными ограничениями Харькова, есть закрытая КСПК, есть давление на отдельные независимые профсоюзы. И продолжает действовать не соответствующий международным стандартам обеспечения права на объединение и организацию профсоюзов наш закон о профсоюзах», – заявляет директор правозащитной организации.

По мнению Жовтиса, риск отмены преференций продолжает существовать, так как это связано не столько с политикой властей США, сколько с позицией американских профсоюзов, которую американские власти не могут не учитывать, согласно законодательству. Правозащитник полагает, что для снижения рисков до безопасного уровня властям Казахстана придется предпринять ряд серьезных шагов.