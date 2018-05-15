Смертность в Москве превысила рождаемость

В Москве в первом квартале 2018 года зафиксирована смерть 43 338 человек, что на 5,6% выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные столичного управления ЗАГС.

При этом впервые за долгое время показатель смертности в столице превысил рождаемость. Так, с января по апрель в столице зарегистрировано рождение 41 487 детей, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. У 13,3% от общего числа родившихся в этом году хотя бы один из родителей - иностранец.

До 2017 года в течение многих лет в столице наблюдался стабильный рост рождаемости, а в 2016 году в городе родились рекордные 146 тыс. человек.