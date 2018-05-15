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Московский листок

Смертность в Москве превысила рождаемость

Опубликовано 15.05.2018 в разделе комментариев 2

Смертность в Москве превысила рождаемость

В Москве в первом квартале 2018 года зафиксирована смерть 43 338 человек, что на 5,6% выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные столичного управления ЗАГС.

При этом впервые за долгое время показатель смертности в столице превысил рождаемость. Так, с января по апрель в столице зарегистрировано рождение 41 487 детей, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. У 13,3% от общего числа родившихся в этом году хотя бы один из родителей - иностранец.

До 2017 года в течение многих лет в столице наблюдался стабильный рост рождаемости, а в 2016 году в городе родились рекордные 146 тыс. человек.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Смертность в Москве превысила рождаемость
Мытарь написал 15.05.2018 14:46
И это несмотря на то что и так больше половины новорожденных это дети гастеров и других приезжих. Когалымский Москвабад.
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(без названия)
ох хо написал 15.05.2018 14:25
Согласен полностью с решением, х ер з его знает какой партии с прекращением поставок и за рубежей презервативов с вкуснятиной. Наш Баковский завод, создающий великолепные мыльные пузыри по всем видам российской военной техники, вполне способен ОБЕРЕЧЬ наше население от приятной всем е..бли. В 1964 году в Питере МЫ бегали за гандонами по "выбросу". То есть, когда "выбросят". Пара штук в конвертике по..4 копейки.Теперешние старухи мылят мозги молодежи, что ОНИ прожили(скажу мягко) безвоздмездно за ЖИЗНЬ.
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