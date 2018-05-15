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Московский листок

Цены на бензин в Москве продолжают бить рекорды

Опубликовано 15.05.2018 в разделе комментариев 0

Цены на бензин в Москве продолжают бить рекорды

За последнюю неделю (с 6 по 13 мая) на автозаправках столицы резко подскочила цена на бензин, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.

Больше всего подорожало топливо марки Аи-92. Его стоимость взлетела в среднем по Москве на 70 копеек – до 40,65 рубля за литр. Цена бензина Аи-95 на столичных АЗС поднялась на 63 копейки и составили 43,86 рублей за литр.

В среднем по России цены на Аи-92 подорожали на 42 копейки, но пока держаться в пределах 39,8 рублей. Аи-95 на российских заправках подорожал на 40 копеек - до 42,5 рублей.

Рост цен наблюдался во всех регионах России, кроме Дальнего Востока. Наиболее активным он был в Центральном округе. Так в Воронежской области Аи-92 за одну неделю подорожал больше, чем на 1 рубль, Аи-95 - на 67 копеек. В Костромской области Аи-92 и Аи-95 подорожали на 90 копеек, в Ярославской области литр Аи-92 подскочил на 88 копеек, Аи-95 - на 70 копеек. В регионах Северо-Западного округа цены на бензин на прошлой неделе выросли на 30-50 копеек. При этом в Санкт-Петербурге бензины подорожали на 48-49 копеек. Заметно подскочили цены на топливо в Приволжском округе. В Пензенской области литр Аи-92 вырос в цене на 99 копеек, Аи-95 - на 64 копейки. В Нижегородской области Аи-92 подскочил на 72 копейки, Аи-95 - на 57 копеек.

 



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