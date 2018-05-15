Путин открыл Крымский мост

Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. За рулем КамАЗа глава государства возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которая совершила первую поездку по мосту.

Путин в своем выступлении назвал открытие Крымского моста историческим, "потому что в разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке люди мечтали о том, чтобы построить этот мост".

"И вот, наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту, этот проект, это чудо свершилось. Спасибо вам большое", - цитирует Путина Интерфакс.

Глава государства поблагодарил организаторов проекта строительства моста, которые, по его словам, "без всякого преувеличения поставили общегосударственные национальные интересы выше личных и групповых".

Напомним, официальный запуск движения легковых машин и пассажирских автобусов по Крымскому мосту состоится в 05:30 16 мая. Проезд будет открыт одновременно с двух берегов Керченского пролива.

Транспортный переход, связывающий Краснодарский край и Крым, состоит из двух параллельно расположенных мостов — железнодорожного и автомобильного. Длина каждого составляет 19 км. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч.

Строительство моста началось в 2015 году. Генеральным подрядчиком стала компания "Стройгазмонтаж" российского миллиардера Аркадия Ротенберга, которого называют близким другом Путина. Официальная стоимость госконтракта составляет около 230 миллиардов рублей.