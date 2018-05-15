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Московский листок

Путин открыл Крымский мост

Опубликовано 15.05.2018 в разделе комментариев 2

Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. За рулем КамАЗа глава государства возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которая совершила первую поездку по мосту.

Путин в своем выступлении назвал открытие Крымского моста историческим, "потому что в разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке люди мечтали о том, чтобы построить этот мост".

"И вот, наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту, этот проект, это чудо свершилось. Спасибо вам большое", - цитирует Путина Интерфакс.

Глава государства поблагодарил организаторов проекта строительства моста, которые, по его словам, "без всякого преувеличения поставили общегосударственные национальные интересы выше личных и групповых".

Напомним, официальный запуск движения легковых машин и пассажирских автобусов по Крымскому мосту состоится в 05:30 16 мая. Проезд будет открыт одновременно с двух берегов Керченского пролива.

Транспортный переход, связывающий Краснодарский край и Крым, состоит из двух параллельно расположенных мостов — железнодорожного и автомобильного. Длина каждого составляет 19 км. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч.

Строительство моста началось в 2015 году. Генеральным подрядчиком стала компания "Стройгазмонтаж" российского миллиардера Аркадия Ротенберга, которого называют близким другом Путина. Официальная стоимость госконтракта составляет около 230 миллиардов рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
г жопинск написал 15.05.2018 16:23
а гайцы морды в асфальт уперли,на коленях стояли,здели ....а проверить у путина категорию?а вписан ли в страховку? а мед справка действительна?...
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100%,что скоро развалится
Не сомневаюсь нисколько написал 15.05.2018 15:56
100% - развалится,ибо сделан в эрэфии - 100%-ный развал.
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